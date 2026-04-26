Arrumar-se (apresentar-se bem), o estilo de vida do crente

Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (ABNA):

Qual é a visão do Islã sobre cuidar da aparência do corpo?

O Islã quer que seus seguidores vivam com dignidade entre as pessoas, que arrumem sua aparência e não exponham suas más qualidades. Portanto, vestir roupas bonitas, usar o miswak, pentear e passar óleo nos cabelos, estar perfumado, em resumo, arrumar-se durante a adoração e portar-se bem ao conviver com as pessoas, são atos recomendados de forma enfática (mustahab mu'akkad) e fazem parte do programa diário dos muçulmanos.

O Sagrado Alcorão elogia os pobres que, mesmo necessitados, mantêm uma vida digna em sua aparência(¹) e diz:

“[A caridade é] para os pobres que foram restringidos no caminho de Deus, não podendo percorrer a terra [em busca de sustento]. O ignorante os considera ricos devido à sua modéstia [e dignidade]; tu os reconheces por seus sinais [aparência]; eles não pedem insistentemente às pessoas. E o que quer que gasteis de bem, por certo, Deus é Onisciente.” (Qur'an 2:273)

Ou seja, eles são tão castos e dignos que quem não conhece sua situação real pensa que são ricos. Eles, por amor próprio e dignidade, jamais pedem nada às pessoas. Apresentar-se como tendo posses e não necessitar revela grandeza de espírito e busca pela dignidade, sendo diferente da ostentação e do engano. Se cuidar da aparência for para exibição e vanglória, trata-se de ostentação (riya') e é considerado pecado do ponto de vista islâmico.

Assim, cuidar da aparência não significa prescrever a hipocrisia ou a falsidade – este estado é o mais perigoso e repugnante. É extremamente censurável que alguém tente mostrar-se exteriormente como uma boa pessoa, digna, mas interiormente seja o oposto.

Cuidar da aparência e mostrar-se bem é louvável enquanto não levar à propagação do mal e não eliminar a feiura moral e os maus comportamentos.

Além disso, cuidar da aparência faz com que a pessoa pense: “Se tenho uma boa aparência exterior, devo esforçar-me para que meu interior também esteja de acordo com essa aparência”. Se não for assim, tratar-se-á de hipocrisia e falsidade.

O Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) disse a Mu'ādh ibn Jabal:

“Tem cuidado para que os sinais dos justos estejam em ti exteriormente, mas tu estejas desprovido deles interiormente, pois no Dia da Ressurreição serás ressuscitado com os hipócritas e ostentadores.” (2)

Em outro lugar, ele (S.A.A.S.) disse:

“Evitai a humildade artificial e hipócrita – que é quando o corpo assume uma postura de modéstia, mas o coração não é humilde [perante Deus].” (3)

O que importa é a motivação para cuidar da aparência. Se for para exibição, é uma espécie de ostentação e é censurável. Mas se for para preservar a dignidade e evitar a humilhação, então é louvável.

Notas:

(1) Qur'an 2:273.

(2) Filosofi, Mohammad Taqi – Discurso Filosófico "O Jovem sob o Aspecto de seus Pensamentos e Inclinações", Teerã, Comissão para a Divulgação do Ensino Islâmico, 1974, vol. 2, p. 146.

(3) Harrani, Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn al-Husayn ibn Shu'bah – Tradução do texto do livro Tuhaf al-Uqul an Aal al-Rasul (A.S.), trad. Behrad Jafari, Teerã, Ed. Saduq, 1998, p. 100.