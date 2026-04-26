Os danos dos relacionamentos não regulamentados entre rapazes e moças

Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (ABNA): Falar entre um homem e uma mulher não-aparentada (não-mahram) – se não for com a intenção de prazer ou desejo sexual – não há impedimento. Porém, nos relacionamentos entre rapazes e moças não-aparentados, olhar ou falar com intenção de prazer não é permitido. Da mesma forma, permanecer e ficar a sós com alguém do sexo oposto em um local inadequado (sem circulação de pessoas) é proibido (harām), ainda que não seja acompanhado de olhares ou conversas com intenção de prazer.

A realidade é que o instinto sexual é um dos instintos mais poderosos no ser humano, moldando muitos de seus comportamentos e manifestando-se de diversas formas. O Islã, sendo uma escola de pensamento abrangente – que deseja que homens e mulheres muçulmanos, por um lado, tenham alma tranquila, nervos saudáveis, olhos e ouvidos puros para poderem conquistar os altos cumes humanos e a salvação; e, por outro lado, também atendam às suas necessidades instintivas inatas – estabeleceu, com sensibilidade especial mas realista, considerando a natureza, os desejos interiores e as aspirações carnais, leis e preceitos para preservar o indivíduo e a sociedade na linha da moderação e do equilíbrio. Entre esses preceitos está a forma de se relacionar com o sexo oposto. Tudo isso porque o Islã foi enviado por Deus para guiar os seres humanos – o Criador da natureza inata (fitrah) e do instinto, com todas as potencialidades otimizadas e armazenadas no ser humano.

Portanto, qualquer fator que estimule os impulsos sexuais na sociedade e prejudique a tranquilidade psíquica, emocional e a castidade pública não é aprovado pelo Islã. O Islã deseja que todos os tipos de prazeres sexuais ocorram no ambiente familiar, para que, por meio deles, se mantenham a tranquilidade psíquica, emocional e os vínculos afetivos, sem prejudicar a família e a sociedade ao serem projetados no ambiente social.

Devido ao forte desejo sexual, às vezes, sem que os rapazes e moças (especialmente as moças) queiram, eles se encontram em uma situação em que perdem o controle da própria vontade e já não conseguem se abster do contato sexual. Inconscientemente e sem querer, pouco a pouco se veem em uma situação sem retorno. Quando se dão conta, já é tarde demais, ou seja, com as condições favoráveis, evitar a relação torna-se extremamente difícil – especialmente porque muitos rapazes enganadores e, infelizmente, profissionais na arte de seduzir moças jovens são astutos e manipuladores. Então, por que não bloquear esse processo pela raiz?

Por essa razão, no Islã, mesmo ficar a sós (khalwah) entre um homem e uma mulher (rapaz e moça) não-aparentados, em um local sem circulação de pessoas, é proibido e pecado.

Acaso todas as relações sexuais entre moças e rapazes não começam com relacionamentos aparentemente simples e amigáveis? Às vezes, infelizmente, não terminam em relação sexual, mas se tornam um fator para o surgimento de muitas anomalias sociais e psicológicas. A melhor evidência para essa afirmação é examinar os fatos existentes na sociedade. Onde começaram os divórcios, as corrupções sexuais, os vícios e as depressões? Muitos deles começam com um olhar simples ou uma breve conversa com um não-aparentado; gradualmente levam ao surgimento de afeto, amor e ocupação mental; e, finalmente, a encontros e compromissos...

A questão é que, como os jovens e adolescentes – especialmente as moças jovens – ainda não atingiram a idade em que as consequências de certos atos lhes sejam familiares por experiência, eles veem apenas o início do caminho, que lhes agrada, e se entregam a amizades com rapazes não-aparentados, caindo assim em uma armadilha da qual é muito difícil escapar. Pois o primeiro problema que enfrentam é a ocupação da mente e o atraso gradual nos estudos.

O problema seguinte é a família (se forem de famílias religiosas) e o casamento. Ainda que queiram se casar com o mesmo rapaz que conheceram na rua, não há nenhuma garantia de que ele não tenha várias outras namoradas, de que não se separe dessa moça e não se ligue a outras, causando a muitas moças a dor da separação, depressão e desestruturação familiar. Mesmo nas universidades ou ambientes de trabalho, o relacionamento inadequado com não-aparentados geralmente causa problemas, pois muitas vezes gera amores nos corações de jovens moças e rapazes que, por várias razões, jamais chegarão à união, e a dor dessa separação ficará para sempre em seus corações, perturbando suas mentes.

Nada do que foi enumerado são histórias fictícias; são realidades que circulam amplamente na sociedade, e nós apenas tomamos conhecimento de alguns aspectos delas. Muitos dos envolvidos nesses problemas, por vergonha ou pudor, não expõem suas dificuldades para os outros. Se o fizessem, seriam uma boa lição para os demais, especialmente para os jovens e adolescentes.

Quando se investigam as causas desses problemas, a maioria deles começa com olhares, conversas curtas e afetos que, segundo alguns, não deveriam receber tanta sensibilidade. Porém, o que fazer se essas pequenas coisas, quando ignoradas e continuadas, acabam gerando problemas enormes?

Em nossa visão da vida, devemos considerar as consequências finais dos atos e aprender com a vida alheia, chegando à conclusão de que: muitas vezes prazeres curtos trazem sofrimentos longos.

As moças e rapazes que estabelecem amizade com alguém do sexo oposto de maneira ilícita sofrem danos em várias dimensões. Embora os danos atinjam ambos, sua extensão e intensidade são maiores para a moça. Os danos são:

1. Dano psicológico

Uma moça que se apaixona por um rapaz e se coloca à sua disposição, após a infidelidade dele e o abandono, sofre uma profunda frustração, chegando às vezes à beira da depressão e de graves doenças psicológicas.

2. Danos sociais

Uma moça que se relaciona com um rapaz em uma cidade pequena perde sua posição e personalidade social e é humilhada. Mesmo que venha a se casar, não conseguirá ter uma vida equilibrada, pois será censurada pelo marido e pela família dele, que, a qualquer pretexto, jogarão em seu rosto seus relacionamentos passados. Esse fenômeno pode ameaçar a instituição familiar na sociedade e aumentar as taxas de divórcio.

3. Dano educacional (formativo)

Uma moça que é apresentada como alguém que se relaciona com vários rapazes perde, aos olhos dos responsáveis da família, da escola e até dos amigos, sua posição como pessoa digna para ser educada. Tal moça fica afastada do processo de ensino e formação. Seus pais a consideram uma desonra para a família e preferem mantê-la em casa.

4. Dano espiritual

Uma moça que se relaciona ilicitamente com um rapaz, pelo pecado e desobediência, afasta-se de Deus e decai moralmente. Ela já não sente prazer em sua adoração; um sentimento de culpa e censura interior atormenta sua alma, a menos que se arrependa e adote o caminho da pureza.

Os danos dos relacionamentos livres nos países ocidentais

Agora, vejamos alguns dos danos dos relacionamentos livres nos países ocidentais – onde imaginamos que esses problemas estejam resolvidos ou que não haja sensibilidade em relação ao assunto. Embora lá os problemas decorrentes do excesso de liberdade sexual sejam imensos, infelizmente a nossa sociedade também enfrenta, mais cedo ou mais tarde, muitos desses problemas.

As teorias psicanalíticas, incluindo a teoria de Horney, enfatizam este fato: “Nas sociedades onde as relações sexuais são livres, muitas necessidades psicológicas assumem a forma de tendências sexuais e se transformam em sede sexual.” (1)

A revista americana Reader's Digest, a respeito dos relacionamentos pré-matrimoniais entre moças e rapazes, escreve:

*“Anualmente, 350 mil adolescentes americanas, entre 15 e 19 anos (período do ensino médio), devido a relacionamentos ilícitos, engravidam e dão à luz filhos ilegítimos... Essas moças entregam-se a esses relacionamentos ilegais sonhando com o casamento com seus namorados, concluir os estudos, começar uma vida ideal e conseguir um bom emprego. Mas muito rapidamente as cortinas ilusórias desses sonhos se desfazem e a realidade da vida se mostra. Infelizmente, esse despertar ocorre justamente quando as adolescentes já não têm chance de desfrutar de uma vida saudável e ideal.”*

A mesma revista, continuando a análise, atribui a causa dos desvios sexuais aos relacionamentos livres entre moças e rapazes nas escolas. Em uma entrevista com algumas moças, cita uma delas:

“Quisera o tempo voltar atrás! Quisera eu tivesse lugar como membro da família junto a meus pais. Quisera, quando as circunstâncias para um relacionamento ilícito se apresentaram para mim, eu tivesse pensado um pouco na minha vida futura e não tivesse chegado a este fim de linha.”

A seguir, mencionamos algumas das consequências dos relacionamentos livres entre moças e rapazes nas sociedades ocidentais:

1. Aumento das relações sexuais ilícitas

Pesquisas mostram que o número de relações sexuais ilícitas decorrentes dos relacionamentos livres entre moças e rapazes está aumentando nos Estados Unidos e em toda a Europa, de modo que, em 1993, nos EUA, 50% dos relacionamentos entre moças e rapazes converteram-se em relações sexuais.

2. Gravidezes indesejadas

O coito sexual ilícito e o aumento das gestações não formais e precoces é outro dos efeitos nefastos dos relacionamentos livres entre moças e rapazes. André Michel escreve a esse respeito: “Mais de quarenta por cento das mulheres americanas que se casam antes dos vinte anos engravidam antes do casamento devido aos relacionamentos livres entre rapazes e moças. Na Noruega, 90% das moças que se casam com menos de dezoito anos estão grávidas, e o mesmo se aplica à Suécia e à Alemanha.”

3. Aumento incontrolável dos índices de aborto

Em consonância com o aumento da taxa de gravidezes indesejadas, os índices de aborto nos países ocidentais onde rapazes e moças têm relacionamentos livres antes do casamento estão crescendo. Das um milhão de mulheres e adolescentes que engravidam involuntariamente a cada ano nos EUA, 53% abortam seus filhos. Isso sem contar que, devido a certas restrições impostas por alguns estados em relação ao aborto, a maioria dos abortos não é notificada.

Segundo a alegação de um médico americano que trabalhava em uma maternidade do país e escreveu um artigo sobre os problemas de seu local de trabalho, cerca de 47% dos partos sob seus cuidados correspondiam a nascimentos ilegítimos. Segundo ele, a maioria desses nascimentos era de mulheres com menos de vinte anos, decorrentes de relacionamentos livres entre moças e rapazes.

4. Aumento das famílias monoparentais

O aumento do número de uniões não formais reflete uma diminuição na taxa de casamento oficial, uma das consequências do qual é o aumento das famílias monoparentais – famílias em que as crianças são obrigadas a viver apenas com um dos pais. André Michel afirma: “Em mais de 90% dos casos, os filhos ilegítimos vivem com a mãe. Essas mães, que são praticamente rejeitadas pela sociedade, especialmente por seus pais e conhecidos, enfrentam sérios problemas econômicos, pobreza e miséria para sobreviver.”

O jornal Reader's Digest, ao apresentar um relatório sobre a lastimável situação econômica desse tipo de família, escreveu:

“A mãe desta criança – que vive reclamando do pai – para suprir as necessidades materiais dela e de seus filhos, é forçada a trabalhar em dois turnos completos; como resultado, seu filho passa menos tempo com ela em comparação com outras crianças. Essa criança ilegítima é, na verdade, privada tanto da bênção do pai quanto da mãe.”

A jovem mãe diz com pesar e aflição: “Com esta gravidez ilegítima, privei minha filha da bênção do pai por toda a vida, e terei de compensar as tristezas e sofrimentos desta criança.”

5. Prostituição

O fenômeno nefasto da prostituição, especialmente entre as jovens que se tornaram mães indesejadamente, é comum nas sociedades ocidentais, pois os filhos indesejados tiram das mães as oportunidades de trabalho e estudo, forçando-as a recorrer a qualquer meio para pagar as despesas da vida e escapar da pobreza.

6. Propagação de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

Os relacionamentos livres entre moças e rapazes – como consequência da liberdade sexual – são a plataforma de lançamento para a prostituição e o aumento de doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis. A este respeito, basta saber que: a cada 13 segundos, uma pessoa nos Estados Unidos contrai o vírus mortal da AIDS. As vítimas desse vírus, que são infectadas principalmente pela promiscuidade sexual, morrem dessa doença infecciosa.

O que foi mencionado é apenas uma indicação de algumas consequências dos relacionamentos livres entre moças e rapazes antes do casamento. Outras consequências incluem loucura, complexos psicológicos, aumento de crimes e assassinatos.

Assim, fica claro por que o Islã proibiu e interditou os relacionamentos livres entre moças e rapazes, bem como os olhares e conversas de cunho sexual que dão origem a relacionamentos posteriores.

Notas:

(1) As estatísticas e citações foram extraídas principalmente do livro Coletânea de Artigos em Defesa dos Direitos da Mulher, organizado pelo Escritório de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, páginas 60 a 72.