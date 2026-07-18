A ignorância moderna: quando a ciência é colocada a serviço dos desejos e da dominação

Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA

O Líder Mártir da Revolução declarou que a jahiliyyah continua existindo no mundo atual e que é necessário reconhecê-la com clareza. Segundo ele, essa realidade manifesta-se na promoção de desejos sem limites e na ausência de critérios morais.

Ele afirmou que, em muitos contextos contemporâneos, determinados comportamentos são justificados apenas pelo fato de representarem uma inclinação ou desejo humano. Ao mesmo tempo, observa-se a prática da violência, da repressão e da morte de pessoas inocentes, sem qualquer respeito pelos princípios da justiça.

Segundo o Líder, essa é a característica da ignorância moderna.

Ele destacou que a principal diferença entre essa forma contemporânea de jahiliyyah e a ignorância da época pré-islâmica mencionada no Alcorão é que, hoje, ela está armada com a ciência e o conhecimento.

Em vez de servir ao progresso e ao bem-estar da humanidade, afirmou, o conhecimento científico é frequentemente empregado como instrumento de dominação. Armamentos, tecnologias de vigilância, sistemas de inteligência e grandes estruturas de propaganda são frutos do desenvolvimento científico, mas, quando colocados a serviço da ambição e do poder, deixam de cumprir sua verdadeira finalidade.

O Líder concluiu afirmando que o mundo islâmico deve compreender essa realidade e estar consciente dos desafios que ela representa, para que a ciência permaneça a serviço da dignidade humana, da justiça e dos valores morais.

Fonte: Discurso de 16 de maio de 2015.a