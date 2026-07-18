Um Irã forte: a estratégia para impedir a cobiça dos inimigos

O Líder Mártir da Revolução Islâmica enfatizou que o fortalecimento do país em todas as áreas é indispensável para preservar a independência e a segurança nacional. Segundo ele, o progresso na economia, na ciência, na tecnologia e na defesa é a melhor forma de impedir a cobiça dos adversários. Ressaltou ainda que a República Islâmica não depende de indivíduos, mas da vontade e da participação do povo, razão pela qual continuará existindo através das gerações, sustentada pela nação iraniana.