Info – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – 5 O arrependimento pela distância da Wilayah no Dia do Juízo

No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.), ao mencionar o versículo 18 da Surata Al-Hashr, advertiu a comunidade islâmica sobre as consequências de se opor à autoridade e à liderança do Imam Ali (a.s.), apresentando isso como causa de desvio e perda na outra vida. Em seguida, com base no versículo 56 da Surata Az-Zumar, o Profeta chamou o Imam Ali (a.s.) de “Janb Allah” — “o Caminho de Deus” — e afirmou que o arrependimento no Dia da Ressurreição será fruto da negligência em relação à sua Wilayah e obediência.