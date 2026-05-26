Info – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – Nº 1 A Wilayah do Imam Ali (a.s.) na linguagem do Alcorão

No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.), fundamentando-se no versículo 55 da Surata Al-Ma’idah — conhecido como o Versículo da Wilayah — apresentou o Imam Ali (a.s.) como guardião, sucessor e líder após si. Assim, o Sermão de Ghadir não representa apenas um anúncio histórico, mas uma explicação corânica do caminho da orientação e da liderança da comunidade islâmica por meio do Imam Ali (a.s.).