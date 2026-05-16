súplica da mesa — antes da refeição

O ser humano deve dizer “Bismillah” (Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm) antes de começar a comer.

Foi narrado do Imam Ja‘far al-Sadiq (a.s.) que:

“Sempre que um muçulmano desejar comer e disser no início da refeição:‘Bismillāh wa al-hamdu lillāhi Rabb al-‘ālamīn’,Allah perdoará seus pecados antes mesmo que o alimento chegue à sua boca.”

Outra súplica tradicional antes da refeição

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هَنیئاً لِلآکِلین وَ بَرَکَةً لِلباذِلین، زادَ الله النِّعَم، دَفَعَ اللهُ النِّقَم، بِحُرمَةِ سَیِّدِ العَرَبِ وَالعَجَم، اللهُمَّ تَقَبَّل هذا الاِحسان مِن مُحسِنِها، بِحُرمَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد وَ بِحُرمَةِ سورةِ الفاتِحَةِ مَعَ الصَّلَوات”

“Todo louvor pertence a Allah, Senhor dos mundos.Bem-aventurados os que comem e bem-aventurados os que oferecem.

Que Allah aumente as bênçãos e afaste as dificuldades e punições.

Pela honra do senhor dos árabes e dos não árabes,ó Allah, aceita esta bondade daquele que a ofereceu,

pela honra de Muhammad e da Família de Muhammad,e pela honra da Surata al-Fatihah acompanhada das salawat.”

Reflexão espiritual sobre essa súplica

No Islã, comer não é apenas um ato físico.

Também pode ser:

• gratidão;

• espiritualidade;

• conexão com Allah;

• reconhecimento das bênçãos.

Hoje, muitas pessoas comem:

• distraídas;

• reclamando;

• sem perceber quantas bênçãos existem em um simples prato de comida.

Mas os Ahlul Bayt (a.s.) ensinavam:até a refeição pode se transformar em عبادت quando o coração lembra de Allah.

“Bem-aventurados os que oferecem”

Que frase linda.

O Islam valoriza muito:

• generosidade;

• hospitalidade;

• partilha;

• alimentar outras pessoas.

Uma mesa simples compartilhada com sinceridade pode possuir mais bênção do que um banquete cheio de ostentação.

Exemplo simples da vida

Imagine uma família simples reunida ao redor da mesa.

Talvez a comida seja humilde…

mas:

• existe gratidão;

• existe amor;

• existe lembrança de Allah;

• existe união.

Essa refeição pode ter muito mais barakah do que mesas luxuosas cheias de orgulho e vazio espiritual.

A comida também é uma misericórdia

Muitas vezes as pessoas enxergam a comida como algo comum.

Mas por trás de cada refeição existem:

• chuva;

• terra;

• sol;

• trabalho;

• sustento concedido por Allah.

Por isso o crente agradece antes mesmo de começar a comer.

Porque entende que nada chega até ele sem a permissão de Allah.

Reflexão final

Essas súplicas ensinam que:

• a gratidão atrai bênçãos;

• lembrar de Allah transforma ações simples em luz espiritual;

• alimentar pessoas é uma forma de misericórdia;

• até uma refeição pode aproximar o coração de Allah.

E talvez uma das maiores lições seja esta:

Quem aprende a agradecer pelas pequenas bênçãos… começa a enxergar a misericórdia de Allah em todos os detalhes da vida.