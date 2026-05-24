A vida do General Mártir Mousavi precisa virar livro

Encontro com a família em Qom

Em uma visita emocionada à família do General Mártir Seyed Abdolrahim Mousavi na cidade de Qom, o representante do Líder Supremo na Fundação dos Mártires, Hojjat al-Islam Mousavimoghadam, afirmou:

"Esse comandante foi um exemplo completo de força, fé, devoção e obediência à liderança. Ele foi um soldado leal ao Líder Supremo até o último instante."

Ele então contou uma passagem da vida do mártir que mostrava sua obediência incondicional ao antigo Líder:

"Ele era um soldado pronto e fiel. No final, alcançou o martírio ao lado de seu líder. Tivemos a honra de conhecê-lo de perto, e agora temos a responsabilidade de transmitir seu jeito de viver e lutar para as próximas gerações."

Livro como ponte entre gerações

Mousavimoghadam fez questão de destacar que a família do mártir tem um papel insubstituível nessa missão:

"Ninguém melhor do que os familiares para contar sua história. Por isso, é essencial organizar essa biografia em forma de livro — uma obra que fale diretamente aos adolescentes e jovens de hoje, e que permaneça como referência para o futuro."

Homenagem aos que tombaram

Durante a mesma viagem a Qom, o representante do Líder Supremo também passou pelo cemitério Behesht-e Masoumeh (S) , onde prestou homenagem aos mártires dos Defensores do Santuário e aos que tombaram na Guerra do Ramadã.

Outro compromisso importante da viagem foi um encontro com Hojjat al-Islam Shahrestani, que representa o grande aiatolá Sistani no Irã.