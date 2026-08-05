O Grande Arrependimento de Quem Deixa de Visitar o Imam Husayn (A.S.)

Segundo as tradições dos AhlulBayt (A.S.), a peregrinação ao Imam Husayn (A.S.) é uma das maiores oportunidades espirituais concedidas aos fiéis. As narrativas afirmam que quem tem condições de realizar essa peregrinação, mas a abandona, priva-se de imensas bênçãos e poderá enfrentar um profundo arrependimento no Dia da Ressurreição. Em contrapartida, os peregrinos do Senhor dos Mártires desfrutam de uma posição de grande honra, a ponto de os próprios anjos de Deus suplicarem por seu perdão.