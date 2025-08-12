Personologia no Nahj al-Balagha 6: Jesus Cristo (A.S.), o Modelo de Simplicidade de Vida

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), nas seções anteriores deste artigo, a posição e a personalidade de alguns dos Profetas Divinos, como Adão (A.S.), Abraão (A.S.) e Moisés (A.S.) no Nahj al-Balagha, foram discutidas. Neste artigo, a personalidade de Jesus Cristo (A.S.) no nobre livro Nahj al-Balagha será examinada.

A Presença de Jesus (A.S.) no Nahj al-Balagha

No livro Nahj al-Balagha, o nome do grande Profeta Divino, Jesus, filho de Maria (Isa ibn Maryam), é mencionado duas vezes: uma vez no sermão 160 e outra vez no aforismo 104 com o nome de Messias (Masih). Ambos os casos abordam a simplicidade de vida de Jesus (A.S.) e enfatizam a importância de tomá-lo como exemplo. É natural que, dadas as condições temporais do governo do Comandante dos Fiéis (A.S.) e a crescente busca por bens mundanos e acúmulo de riquezas, este tema tenha sido um dos mais enfatizados por ele.

A questão de seguir o exemplo dos Profetas Divinos, especialmente o Profeta Muhammad (S.A.W.) e Jesus, o Espírito de Deus (Isa Ruhullah, A.S.), e a atenção à simplicidade de vida (sāde-zīstī), sempre foram elementos centrais no crescimento humano. Portanto, as palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) são uma recomendação permanente para todos aqueles que o consideram seu Imam e se esforçam para imitá-lo em suas vidas.

A Simplicidade dos Profetas, Segundo Imam Ali (A.S.)

O Imam Ali (A.S.) no sermão 160 fala sobre a simplicidade de vida dos Profetas Divinos:

«وَ لَقَدْ کَانَ فِی رَسُولِ اللَّهِ کَافٍ لَکَ فِی الْأُسْوَةِ، وَ دَلِیلٌ لَکَ عَلَی ذَمِّ الدُّنْیَا وَ عَیْبِهَا وَ کَثْرَةِ مَخَازِیهَا وَ مَسَاوِیَها، إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا وَ وُطِّئَتْ لِغَیْرِهِ أَکْنَافُهَا وَ فُطِمَ عَنْ رَضَاعِهَا وَ زُوِیَ عَنْ زَخَارِفِهَا…»

E então ele se refere a Jesus (A.S.):

«…إِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ، فَلَقَدْ کَانَ یَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ وَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ یَأْکُلُ الْجَشِبَ، وَ کَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ وَ سِرَاجُهُ بِاللَّیْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلَالُهُ فِی الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ فَاکِهَتُهُ وَ رَیْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ، وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ وَ لَا وَلَدٌ یَحْزُنُهُ وَ لَا مَالٌ یَلْفِتُهُ وَ لَا طَمَعٌ یُذِلُّهُ، دَابَّتُهُ رِجْلَاهُ وَ خَادِمُهُ یَدَاهُ.

Neste sermão, o Imam Ali (A.S.) enfatiza que o Mensageiro de Deus (S.A.W.), como guia para a humanidade, é um exemplo suficiente para a condenação do mundo e de suas falhas. Isso porque o mundo lhe foi tirado por todos os lados e entregue a outros, e ele nunca desfrutou de seus benefícios. Essa ênfase na simplicidade de vida e no ascetismo dos Profetas, especialmente Jesus (A.S.), demonstra claramente os modelos que devem ser seguidos na vida.

Além disso, o Imam Ali (A.S.) também enfatiza o exemplo de Jesus (A.S.) em simplicidade de vida no aforismo número 104:

«یَا نَوْفُ طُوبَی لِلزَّاهِدِینَ فِی الدُّنْیَا، الرَّاغِبِینَ فِی الْآخِرَةِ، أُولَئِکَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً وَ مَاءَهَا طِیباً وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً وَ الدُّعَاءَ دِثَاراً، ثُمَّ قَرَضُوا الدُّنْیَا قَرْضاً عَلَی مِنْهَاجِ الْمَسِیح.»

O Imam Ali (A.S.), neste aforismo, diz bem-aventurados aqueles que se desapegaram do mundo e se voltaram para o além:

"Ó Nawf, bem-aventurados aqueles que se desapegaram do mundo e se voltaram para o além. Esses são um povo que fez da terra seu tapete, de seu pó seu leito, e de sua água seu perfume agradável. Eles adornaram seu interior com o Alcorão e seu exterior com a súplica… e então cortaram o mundo (desapegaram-se dele) no caminho do Messias."

Em conclusão, as repetidas ênfases do Imam Ali (A.S.) no ascetismo e na simplicidade de vida dos Profetas Divinos, especialmente Jesus (A.S.), podem servir como um guia para todos os muçulmanos para que coloquem a simplicidade, a abstenção do mundo e a atenção ao além como o princípio orientador de suas ações em suas vidas.