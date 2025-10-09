Fatores Influenciadores no Afastamento dos Jovens da Religião

ABNA Brasil: O fenómeno do afastamento dos jovens da religião tornou-se uma das principais preocupações de pensadores religiosos e sociais nas últimas décadas. Dada a velocidade das transformações culturais e a influência das novas mídias, a necessidade de uma análise científica e religiosa desta questão é mais urgente do que nunca.

1. O Status da Religião na Identidade Juvenil

O Alcorão Sagrado apresenta o ser humano como um ser de natureza inata (Fiṭrah), em cuja essência está implantada a inclinação para Deus: "A natureza inata de Deus (Fiṭratallāh), com a qual Ele inatamente criou a humanidade" [Alcorão, 30:30]. De acordo com as narrações, a juventude é a melhor oportunidade para o florescimento da fé e da servidão. Como disse o Imām Ali (A.S.): "O coração do jovem é como terra vazia, o que quer que nela seja semeado, ela aceitará" [Nahj al-Balāghah, Sabedoria 3]. No entanto, as mudanças socioculturais criaram desafios para a adesão dos jovens aos valores religiosos.

2. Fatores Culturais

Uma das razões importantes para o afastamento da religião é a infiltração da cultura moderna e secular, que promove os valores do individualismo e do hedonismo [1]. As mídias e o ciberespaço, ao divulgarem estilos de vida ocidentais, causam o distanciamento de alguns jovens dos valores religiosos [2]. Além disso, a negligência em apresentar um modelo islâmico atrativo para os jovens é um fator que enfraquece a religiosidade.

3. Fatores Sociais

A família e as instituições educacionais têm um papel importante no fortalecimento ou enfraquecimento da religiosidade dos jovens. A fraqueza na educação religiosa das famílias e a falta de apelo das instruções religiosas em escolas e universidades podem levar ao Dīn-Gurīzī [3]. Além disso, o grupo de pares e as pressões sociais desempenham um papel significativo na atração ou fuga da religião.

O Alcorão Sagrado adverte: "Ó vós que credes, temei a Deus e ficai com os sinceros (kūnū ma’a aṣ-Ṣādiqīn)" [Alcorão, 9:119]. Isso significa que a companhia de amigos crentes é uma garantia para o fortalecimento da fé.

4. Fatores Psicológicos

Os jovens enfrentam uma crise de identidade durante a puberdade. A ausência de respostas lógicas para as questões religiosas e o confronto com dúvidas (shubuhāt) criam o terreno para a confusão e o afastamento da religião [4]. O Mensageiro de Deus (S.A.A.W.) disse: "Uma hora de contemplação é melhor do que setenta anos de adoração" [Biḥār al-Anwār, v. 71]. Esta narração enfatiza que a religião deve ser apresentada de forma racional e persuasiva, e não meramente por imitação.

5. Soluções Alcorânicas e Narrativas

Apresentar modelos religiosos apelativos aos jovens.

aos jovens. Fortalecer o papel da família na transmissão da fé.

na transmissão da fé. Utilizar a mídia de forma inteligente para responder a dúvidas .

. Oferecer uma educação religiosa racional e afetuosa em vez de coerção.

O Alcorão diz: "Convida ao caminho de teu Senhor com a sabedoria (ḥikmah) e a bela exortação (maw'iẓat al-ḥasanah)" [Alcorão, 16:125]. Isso significa que o convite à religião deve basear-se na sabedoria e no diálogo construtivo.

Conclusão

A análise demonstrou que o afastamento dos jovens da religião resulta de um conjunto de fatores culturais (influência da mídia e da cultura ocidental), sociais (fraqueza familiar e na educação religiosa) e psicológicos (crise de identidade e dúvidas). O Alcorão e as narrações de AhlulBayt (A.S.) enfatizam a importância de guiar os jovens e responder às suas necessidades intelectuais e emocionais.

As soluções eficazes para reduzir o Dīn-Gurīzī incluem: o retorno aos autênticos ensinamentos do Alcorão e da Prole do Profeta ('Itrat), o aprimoramento da educação religiosa familiar, o uso correto da mídia para a divulgação da religião e a conceção de programas educacionais atrativos e racionais. Essas ações podem fortalecer a identidade religiosa dos jovens e protegê-los contra os desafios culturais e sociais.