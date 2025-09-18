Herança Digital na Jurisprudência Xiita

Carteira de Criptomoedas: Seu saldo é como dinheiro e deve ser dividido entre os herdeiros.

Se tiverem valor financeiro ou publicitário, são considerados propriedade e são herdáveis. Arquivos e Dados: Se tiverem valor econômico ou científico (como um livro inacabado ou um arquivo de fotos comercializáveis), são considerados bens.

O Testamento no Mundo Digital

A jurisprudência xiita permite que um indivíduo deixe em testamento até um terço de sua propriedade. Portanto, se alguém deseja transferir parte de seus bens digitais (como a renda de um canal ou a venda de um NFT) para uma pessoa ou instituição, deve especificá-lo em um testamento formal ou válido. Sem um testamento, tudo será dividido de acordo com a lei de herança.

Desafios Práticos

Isso levanta novas questões:

Quem terá acesso às senhas e aos dados?

Se empresas estrangeiras (como Facebook ou Google) tiverem políticas específicas para contas de falecidos, como os herdeiros podem reivindicar seus direitos?

É possível que contas desacompanhadas sejam mal utilizadas?

Os juristas enfatizam que, para evitar o prejuízo aos direitos dos herdeiros, é melhor que os indivíduos, antecipadamente, confiem os acessos e as senhas a uma pessoa de confiança, seja por meio de um testamento ou de uma procuração.

A herança e o testamento não se limitam apenas aos bens tradicionais. A jurisprudência xiita, com sua flexibilidade e princípios gerais, também inclui os bens digitais. Portanto, se você possui uma página, canal ou carteira digital, é aconselhável pensar em um testamento e decidir sobre o destino desses bens, para garantir os direitos dos herdeiros e prevenir futuras disputas.

