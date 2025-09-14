As Sabedorias do Nahj al-Balaghah 16: Planeje, Mas Entregue-se ao Destino

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), na frase narrada do Comandante dos Fiéis (Imam Ali, A.S.) no Nahj al-Balagha, ele disse: «وَ قَالَ (علیه السلام): تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِیرِ، حَتَّی یَکُونَ الْحَتْفُ فِی التَّدْبِیرِ.» — "As questões se submetem aos decretos divinos, de tal forma que às vezes a própria estratégia se torna a causa da morte."

Esta frase do Imam Ali (A.S.) foi narrada em diversas fontes antes de Sayyid Radhi. Por exemplo, Jahiz, 150 anos antes de Sayyid Radhi, citou esta frase em seu livro "Miat Kalimah" (Cem Palavras do Comandante dos Fiéis - A.S.). Ibn Shu'bah Harrani em "Tuhf al-Uqul" e Sheikh Mufid em seu livro "Irshad" são outros narradores deste hadith em suas obras.

Inúmeras outras fontes, após Sayyid Radhi, também narraram esta frase com algumas variações no texto, como "Ghurar al-Hikam wa Durar al-Kalim" de Amidi, "Kashf al-Yaqin fi Fadha'il Amir al-Mu'minin (A.S.)" de Allamah Hilli, e "Bihar al-Anwar".

A Relação entre Planejamento e Destino Divino

Esta afirmação do Comandante dos Fiéis (A.S.) não significa a ausência de planejamento e organização para as diversas atividades da vida. Pelo contrário, o ser humano é obrigado, por razões racionais, a gerir seus assuntos de forma planejada, e por razões religiosas, é obrigatório que ele se esforce ao máximo para cumprir seus deveres religiosos.

Parece que o ponto essencial nesta fala do Imam Ali (A.S.) é a atenção aos desígnios divinos e a entrega do resultado final de qualquer planejamento pessoal, econômico, social ou político a Deus. Essa visão monoteísta dos diversos planos deve ser considerada em todas as fases da vida humana. Outros resultados desta fala incluem a atenção ao "planejamento e confiança em Deus" (Tawakkul) ao lado do "planejamento e reflexão" (Tadbir), para que o ser humano não se esqueça de Deus ao longo de sua vida e não confie apenas em sua própria razão e habilidades.

A Origem da Sabedoria: O Diálogo com Shaharbanoo

Sheikh Mufid, em seu "Irshad", narra a história da citação desta frase do Imam Ali (A.S.) da seguinte forma:

Esta fala remonta ao tempo em que Shaharbanoo, a mãe do Imam Sajjad (A.S.), foi feita prisioneira. O Imam Ali (A.S.) perguntou a ela: "Você se lembra de alguma palavra de seu pai como legado?" Hazrat Shaharbanoo respondeu: "Quando a ordem de Deus prevalece e a vontade de Deus se estabelece sobre um assunto, os desejos humanos se tornam humildes e submissos a Ele; se a vida de uma pessoa termina, a morte é a única solução e não há outro caminho."

Ela disse ao Imam Ali (A.S.): "Nós memorizamos estas duas frases de nosso pai." Quando ela as proferiu, o Imam disse: "Que boa palavra disse seu pai!" E depois disso, ele proferiu esta frase: «تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِیرِ حَتَّی یَکُونَ الْحَتْفُ فِی التَّدْبِیرِ.»

Referências: