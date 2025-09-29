As 2 Coisas que Enriquecem o Registro de uma Pessoa no Dia do Juízo

A cerimônia de abertura do ano letivo do Complexo Integral Imam Khomeini (que sua alma seja santificada) foi realizada hoje de manhã no Salão Quds do complexo.

Hojjat al-Islam Naser Rafiei, chefe do Centro de Ensino Superior de História, Sirah (biografia do Profeta) e Civilização Islâmica, saudou o início do novo ano letivo e a comemoração da Semana da Defesa Sagrada. Ele também prestou homenagem à memória do Mártir Sayyed Hassan Nasrallah, cujo aniversário de martírio se aproxima, pedindo a Deus que preserve seu caminho e sua escola.

O Exemplo de Hazrat Abdolazim Hassani (A.S.)

Referindo-se à chegada do aniversário de comemoração de Hazrat Abdolazim Hassani, ele observou: Ele é inquestionavelmente um descendente do Imam (um Imamzadeh), um Sayyed Hassani e um descendente do Imam Hassan Mojtaba (A.S.).

O número de Imamzadehs que foram especificamente elogiados pelos Imames é pequeno, mas o Imam Hadi (A.S.) considerou a recompensa por visitar Hazrat Abdolazim igual à recompensa por visitar o Imam Hussein (A.S.). Ele até o apresentava ao povo para responder às suas questões religiosas (shar'i).

O chefe do Centro de Ensino Superior enfatizou a devoção de acadêmicos e grandes autoridades religiosas (maraji' azam) a Hazrat Abdolazim Hassani, afirmando que ele inegavelmente esteve na presença do Imam Jawad, do Imam Hadi e do Imam Reza (A.S.).

A Importância do Bom Caráter

Rafiei mencionou muitas narrativas transmitidas por Hazrat Abdolazim, incluindo uma em que ele procurou o Imam Jawad (A.S.) e solicitou que ele narrasse um hadith do Comandante dos Fiéis, Ali (A.S.). O Imam citou quinze hadiths de Imam Ali (A.S.), incluindo a observação de que as pessoas não são atraídas pelo dinheiro, mas sim pelo bom caráter (moral) ao seu redor. Esta é uma lição importante para todos, especialmente para professores e educadores.

Hojjat al-Islam wa al-Moslemin Rafiei concluiu, descrevendo o bom caráter como um fator que leva à longevidade e ao aumento da subsistência (rizq), e reiterou:

"Duas coisas enriquecem imensamente o registro de ações de uma pessoa no Dia do Juízo: a primeira é o bom caráter e a segunda é a súplica (salawat) a Muhammad e à família de Muhammad."

Nota: No final da cerimônia, os estudantes de excelência acadêmica e cultural do Complexo Integral Imam Khomeini (que sua alma seja santificada) foram homenageados com prêmios concedidos pelo Aiatolá Abbasi, chefe da Jami'at al-Mustafa.