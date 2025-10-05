Os Idosos: Bênçãos das Reuniões Familiares

AhlulBayt News Agency (ABNA): Os idosos, como tesouros de experiência e sabedoria, ocupam um lugar especial nas culturas. No entanto, a forma como são tratados varia significativamente entre diferentes sociedades e religiões.

No Islã, o respeito aos idosos é um valor ético e um dever religioso. O Sagrado Alcorão, em vários versículos, enfatiza a importância de honrar os pais e os idosos. Por exemplo, o Alcorão afirma: «وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا» (1), que enfatiza a bondade e o respeito aos pais. Além disso, os hadiths do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) e dos Imames Infalíveis (que a paz esteja com eles) estão repletos de recomendações sobre o cuidado e o respeito aos idosos.

Por exemplo, o Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele) disse: «لَیسَ مِنّا مَن لَم یَرحَم صَغیرَنا وَ یُوَقِّر کَبیرَنا» (2), que significa: "Quem não for misericordioso com nossos jovens e não honrar nossos idosos, não é de nós."

Na sociedade islâmica, os idosos são vistos não apenas como indivíduos que precisam de cuidados, mas também como fontes de conhecimento e experiência. As famílias têm a responsabilidade de cuidar deles, o que é considerado um dever religioso e ético. Além disso, os idosos desempenham um papel consultivo nas decisões familiares e sociais, e sua opinião é levada em consideração.

Na cultura ocidental, a atitude em relação aos idosos é influenciada pelos valores do individualismo, da modernidade e dos avanços médicos. Com o progresso da ciência médica e o aumento da expectativa de vida, a população idosa nos países ocidentais está crescendo. No entanto, esse aumento populacional nem sempre é acompanhado por respeito e cuidado adequados.

Em muitas sociedades ocidentais, os idosos são encaminhados para instituições ou casas de repouso, o que pode ser um sinal do declínio do papel da família em seus cuidados. Embora essas instituições ofereçam serviços médicos e de enfermagem, muitas vezes lhes falta o calor familiar e a conexão emocional. Além disso, em alguns casos, os idosos são vistos na sociedade ocidental como indivíduos inativos e um fardo, e não como fontes de sabedoria e experiência.

Apesar disso, embora nos últimos anos tenham sido feitos esforços nos países ocidentais para promover os direitos dos idosos e melhorar sua qualidade de vida, as notícias chocantes ocasionais sobre sua solidão – e infelizmente a descoberta de corpos de idosos semanas e meses após a morte – indicam a ineficácia da cultura de honrar este grupo da sociedade.

Islã e Idosos: Principais Diferenças

O Papel da Família: No Islã, a família é o eixo central do cuidado aos idosos, enquanto na cultura ocidental, essa responsabilidade é frequentemente delegada a instituições e centros de repouso. O Papel Espiritual e Ético: O Islã considera o respeito aos idosos como um dever religioso e moral, enquanto na cultura ocidental, isso é mais influenciado por valores humanistas e sociais. O Papel Social: Na sociedade islâmica, os idosos são vistos como conselheiros e fontes de sabedoria, enquanto nas sociedades ocidentais, seu papel é frequentemente marginalizado.

A honra aos idosos no Islã é baseada em valores religiosos, éticos e familiares, enquanto na cultura ocidental, é mais influenciada por avanços sociais e médicos. Embora tenham sido feitos esforços no Ocidente para melhorar a situação dos idosos, a abordagem islâmica, com sua ênfase na responsabilidade familiar e no respeito espiritual, oferece um modelo mais abrangente.

Na cultura Iraniano-Islâmica, os idosos são considerados as bênçãos das reuniões familiares e sua presença é tida como uma riqueza para a transmissão da autêntica cultura iraniana, tradições e crenças religiosas à geração jovem dentro das famílias. Às vezes, ao desempenhar o papel de mediadores em disputas juvenis, eles têm efeitos até mais eficazes do que conselheiros e psicólogos profissionais.

Com sua tolerância e sacrifício, eles criam laços profundos entre os filhos e são o elo de conexão da manutenção dos laços de parentesco (sillah rahim). Devemos valorizar sua existência e ser gratos por estas bênçãos de Deus.

