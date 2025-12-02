Por Que Devo ser Tolerante?

Abna Brasil: Eu sou tolerante com os outros, mas não só não há resultados, como o meu comportamento é interpretado como fraqueza e medo! O que vocês acham que devo fazer? (Relação entre tolerância e resultado)

Resposta:

Algumas pessoas, depois de serem tolerantes com os outros por um tempo, ficam desesperadas quando os problemas e ressentimentos não se resolvem e os relacionamentos não são restaurados. Elas gradualmente chegam à conclusão de que a tolerância não adianta e que devem mudar de método. Recomenda-se que essas pessoas prestem atenção a vários pontos importantes e fundamentais.

1. A Necessidade de Tempo para Obter Resultados

Resolver mágoas, ressentimentos e mudar mentalidades e hábitos geralmente requer longos períodos de tempo. Não se deve esperar que, após algumas demonstrações de comportamento suave e gentil, a outra parte mude imediatamente a Sua abordagem e conduta. Quanto mais intensas e duradouras forem as mágoas e ressentimentos, mais longo será o tempo necessário para corrigi-los; às vezes, são necessários até vários meses de paciência. De qualquer forma, como o Ahl al-Bayt (A.S.) prometeu, a gentileza (Rifq) e a tolerância (Mudārāh) acabarão levando a pessoa ao resultado desejado.

O Imã Ṣādiq (A.S.) disse:

"Quem for gentil em seus assuntos alcançará o que deseja das pessoas." [1]

2. A Necessidade de Corrigir a Visão sobre o Resultado

Às vezes, os bons comportamentos e a tolerância geram bons resultados, mas eles não são vistos, porque a maneira como se olha para os resultados é incompleta e equivocada. Por exemplo, a pessoa considera o resultado desejado apenas como a obtenção do afeto dos outros, a eliminação de mágoas e ressentimentos, e a transformação deles em amizade e intimidade. Se conhecermos bem os diversos resultados individuais, sociais, mundanos e futuros da tolerância, veremos que a tolerância produziu múltiplos resultados, mas não necessariamente o resultado que tínhamos em mente, e sim resultados mais elevados e importantes, que são explicados a seguir.

3. Evitar o Aumento das Tensões

O simples fato de a tolerância evitar que as tensões e os confrontos se intensifiquem não é um resultado pequeno. É um resultado muito importante que a própria pessoa e a família tenham sido protegidas de inimizades, danos e vários tipos de pressão e tensão; pois, geralmente, a desistência da tolerância leva ao aumento das tensões e mágoas.

O Imã Ṣādiq (A.S.), sobre o versículo: "E falai bondosamente com as pessoas", disse:

"O objetivo são todas as pessoas, sejam crentes ou oponentes. Mas com os crentes, deve-se ter o rosto alegre, e com os oponentes, deve-se falar com gentileza e tolerância (Mudārāh) para atraí-los à fé. E o seu menor fruto é que [o crente] protegerá a si mesmo e aos seus irmãos crentes do mal deles." [2]

4. Fortalecer o Espírito de Gentileza, Tolerância e Paciência

Se a tolerância levar ao fortalecimento da paciência, da mansidão (ḥilm) e da gentileza no ser humano, e se o caráter e a personalidade da pessoa avançarem um passo em direção à perfeição e à purificação (tahdhīb), isso terá um fruto muito grande, pois a pessoa será companheira desta Sua boa característica "para sempre", e este aumento na capacidade e tolerância do indivíduo mostrará Seus resultados positivos em muitos outros campos e interações.

5. Possibilidade de Continuar os Relacionamentos

O simples fato de demonstrar tolerância e gentileza permitir que os relacionamentos continuem é em si um tipo de resultado, mesmo que esses relacionamentos não sejam muito íntimos. Não nos esqueçamos de que mesmo essas interações têm efeitos positivos na eliminação da fadiga, das pressões psicológicas e na saída da solidão, especialmente para outros membros da família.

O Imã ʿAlī (A.S.) disse:

"Permaneça em contato com os outros para que os outros permaneçam em contato com você." [3]

6. Necessidade de Atenção aos Resultados Ocultos

Nas fontes religiosas, a gentileza e a tolerância têm resultados múltiplos e diversos, muitos dos quais estão ocultos à nossa vista. Por exemplo, a gentileza e a tolerância são apresentadas como uma forma de caridade (Ṣadaqah) que afasta as calamidades; mas geralmente isso não é notado. Que calamidades foram afastadas da pessoa por causa de Sua gentileza e tolerância, sem que ela percebesse!

Além disso, nas fontes religiosas, a tolerância é apresentada como um fator para preservar e aumentar a fé, aumentar e abençoar o sustento (Rizq), tornar-se amado aos olhos dos outros, aumentar Sua honra (ʿIzzah) e dignidade, etc. [4] Portanto, a tolerância de uma pessoa pode ter e estar tendo múltiplos efeitos em todos os cantos da Sua vida, mas ela não está ciente disso. Talvez devêssemos procurar os efeitos da tolerância em outras áreas da vida e nas interações com outras pessoas.

7. Necessidade de Atenção às Recompensas e Recompensas Divinas

Mais importante do que o acima exposto são as recompensas e os graus que Deus Todo-Poderoso concede às pessoas gentis e tolerantes, recompensas que durarão enquanto Deus existir, e as pessoas tolerantes se beneficiarão e desfrutarão delas. Portanto, o mundo não é um lugar adequado para julgar quais resultados as boas ações e a tolerância de uma pessoa produzem. Julgar o sucesso, a felicidade e a eficácia das características e comportamentos neste mundo é incompleto e precipitado; em vez disso, deve-se ver qual resultado eles trouxeram para a vida eterna da pessoa.

O Profeta Muhammad (S.A.A.W.) disse:

"Quem receber sua porção de gentileza (tolerância) terá recebido sua porção do bem do Mundo e do Outro Mundo." [5]

Há uma grande promessa nesta narração; deduz-se desta nobre narração que o espírito de gentileza e tolerância é a chave para alcançar a porção da pessoa neste mundo e no Outro Mundo, mesmo que não produza os resultados tangíveis e desejados por nós.

8. A Missão (Maʾmūriyyat)

Na vida mundana, geralmente somos encarregados de cumprir o dever, e não de alcançar o resultado. O alcance do resultado, em muitos casos, não está no escopo do nosso dever; ou seja, depois de determinarmos que é nosso dever fazer algo através da reflexão e consulta, não devemos mais pensar na eficácia disso. O que é importante é que cumprimos o nosso dever e demonstramos a nossa servidão a Deus Todo-Poderoso, e este é o maior resultado, e a aquisição desta característica é, de certa forma, a realização do objetivo final da vida.

9. A Necessidade de Tolerância, Mesmo que Ineficaz

Às vezes, mesmo que não haja resultado, para alcançar objetivos mais importantes ou preservar assuntos mais cruciais, não há outra escolha senão a tolerância; especialmente ao lidar com pessoas que têm direitos sobre a pessoa ou com aqueles com quem a pessoa é forçada a viver e interagir, como pais, cônjuges, professores, etc. É dever da pessoa respeitar os direitos de tais indivíduos e não causar a Sua irritação, mágoa ou ressentimento. Portanto, deve-se ser tolerante com Seus maus humores e maus comportamentos, mesmo que não afete a mudança de Sua atitude.

O Imã ʿAlī (A.S.) disse:

"Não é sábio aquele que não é tolerante (Mudārāh) com quem não tem escolha a não ser ser tolerante." [6]

10. A Necessidade de Mudança de Métodos

A tolerância não é incompatível com a ação; tolerância não significa inação ou abandono de qualquer tática ou estratagema corretivo. Pode-se usar métodos para corrigir a outra parte ou fazer mudanças nas táticas e ações enquanto se é tolerante, a fim de alcançar um resultado melhor e maior; mas ao implementar novos métodos, não se deve sair do círculo da gentileza e da tolerância.

11. Ignorar o Julgamento dos Outros

O ser humano deve, ao desenvolver a Sua personalidade e fortalecer o Seu espírito e ao atingir o estágio de contentamento da alma, chegar a um ponto em que o julgamento, o elogio ou a depreciação e a censura dos outros não o afetem. Quando ele souber que uma ação é correta e um dever, ele deve continuá-la, apesar dos comportamentos inadequados dos outros. Quando ele discernir que o Seu dever é ser tolerante e gentil nas interações, ele deve cumprir o Seu dever, mesmo que os outros interpretem isso como medo ou fraqueza da alma. No final e a longo prazo, muitas verdades serão reveladas. A honra (ʿIzzah) e a humilhação estão nas mãos de Deus, não no tipo de visão e julgamento dos outros.

12. A Necessidade de Observar os Limites da Tolerância

Por fim, é necessário mencionar que, apesar de tudo o que foi dito, na cultura da religião, tudo tem limites, e é raro encontrar algo que seja desejável sem limites; a tolerância também tem limites. Isso significa que não se pretende ser tolerante para sempre em alguns casos; em vez disso, em face de alguns indivíduos ou em certas ocasiões, a tolerância deve ser abandonada e um confronto firme e duro deve ser demonstrado. É claro que discernir esses casos raros é muito difícil e requer estudo e consulta.

O Imã ʿAlī (A.S.) disse:

"Aquele cuja boa tolerância não o corrigir, será corrigido por uma má retribuição." [7]

Conclusão

Para julgar e decidir sobre a eficácia da tolerância, é essencial prestar atenção aos seguintes pontos:

Atingir Resultados com o Tempo: Mudar o comportamento dos outros requer paciência e tempo.

Mudar o comportamento dos outros requer paciência e tempo. A Necessidade de Corrigir a Visão do Resultado: Os resultados da tolerância são às vezes indiretos e ocultos.

Os resultados da tolerância são às vezes indiretos e ocultos. Prevenir a Intensificação de Tensões, Fortalecer o Espírito de Paciência e Gentileza, ou a Possibilidade de Continuação dos Relacionamentos são todos considerados resultados de alguma forma.

são todos considerados resultados de alguma forma. A Necessidade de Atenção aos Resultados Ocultos da Tolerância , como afastar calamidades e aumentar as bênçãos.

, como afastar calamidades e aumentar as bênçãos. As Recompensas Divinas pela Tolerância podem ser os resultados maiores e mais importantes.

podem ser os resultados maiores e mais importantes. Somos Encarregados de Cumprir o Dever, Não o Resultado: A servidão e o cumprimento do dever são mais importantes do que a obtenção de resultados imediatos.

A servidão e o cumprimento do dever são mais importantes do que a obtenção de resultados imediatos. Às Vezes, a Tolerância é Necessária Mesmo que Não Haja Resultado , especialmente em relacionamentos essenciais, como pais e cônjuges.

, especialmente em relacionamentos essenciais, como pais e cônjuges. Às Vezes, É Necessário Mudar os Métodos Sem Abandonar a Tolerância.

A Necessidade de Ignorar o Julgamento dos Outros e ater-se aos princípios, não às opiniões das pessoas.

e ater-se aos princípios, não às opiniões das pessoas. A Necessidade de Observar os Limites da Tolerância e a possibilidade de abandoná-la em casos raros.

Notas de Rodapé (Adaptadas)