Cartas do Nahj al-Balaghah 25 / O Regulamento Fiscal na Estrutura do Governo Religioso

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) — ABNA — A Carta 25 do Nahj al-Balaghah foi narrada em fontes de ḥadīth anteriores a Sayyid Raḍī, como o falecido Kulaynī no livro Uṣūl al-Kāfī, o falecido Shaykh Ṭūsī no livro Al-Muqni‘ah e o livro Al-Ghārāt. Entre as fontes posteriores à compilação do Nahj al-Balaghah, podemos citar o livro Sarā’ir do falecido Ibn Idrīs e o livro Rabī‘ al-Abrār do falecido Zamakhsharī.

Embora o próprio Sayyid Raḍī tenha afirmado no Nahj al-Balaghah que apenas parte do texto da carta foi incluída: “É um dos Seus testamentos a alguém que era encarregado por Ele de recolher o zakāt. Nós trouxemos uma parte deste testamento aqui”, ele, no entanto, continua a descrever esta parte da carta dizendo: “Para que se saiba que o Imam sempre mantinha o pilar da verdade, e levantava os exemplos de justiça em assuntos pequenos e grandes, e aparentes e ocultos.”

Nesta carta, o Imam Ali(A.S.) apresenta vários princípios humanos e éticos para a cobrança de impostos:

«اِنْطَلِقْ عَلی تَقْوَی اللّهِ وَحْدَهُ لا شَریکَ لَهُ، وَ لا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً، وَ لاتَجْتازَنَّ عَلَیْهِ کارِهاً، وَ لا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ اَکْثَرَ مِنْ حَقِّ اللّهِ فی مالِهِ.»

“Parte com base na temor a Deus (Taqwā), que é Único e Sem Parceiro. Não aterrorizes um muçulmano, não passes sobre ele contra a sua vontade e não tomes dele mais do que o direito que Deus estabeleceu nos seus bens.” Agir com base na Taqwā e enfatizar a não criação de preocupação e terror entre eles é o eixo principal das várias secções desta carta.

Em outra secção, o Hazrat (A.S.) enfatiza o respeito mútuo e a boa conduta para com eles:

«ثُمَّ امْضِ اِلَیْهِمْ بِالسَّکینَةِ وَ الْوَقارِ حَتّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ، فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ، وَ لاتُخْدِجْ بِالتَّحِیَّةِ لَهُمْ.»

“Em seguida, avança em direção a eles com calma e dignidade até que te encontres entre eles, e saúda-os, e não faças pouco caso na saudação a eles.”

Na secção seguinte, o Hazrat (A.S.) estabelece o método de "Autodeclaração" como base para o pagamento de impostos, e define o seu método da seguinte forma, através de perguntas e respostas:

«فَهَلْ لِلّهِ فی اَمْوالِکُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ اِلی وَلِیِّهِ؟ فَاِنْ قالَ قائِلٌ: لا، فَلا تُراجِعْهُ. وَ اِنْ اَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ اَنْ تُخیفَهُ اَوْ تُوعِدَهُ اَوْ تَعْسِفَهُ اَوْ تُرْهِقَهُ.»

“Há um direito de Deus nos vossos bens para que o pagueis ao Seu guardião? Se alguém disser: Não, não te dirijas a ele novamente. E se alguém disser: Sim, vai com ele sem o aterrorizar, ameaçar, oprimir ou sobrecarregar.”

É claro que, embora o método de "Autodeclaração" seja enfatizado pelo Hazrat Ali(A.S.) no método fiscal, se por qualquer razão a “evasão fiscal” e a transgressão da pessoa nesta autodeclaração e a sua traição à confiança do governo islâmico forem reveladas, ele certamente enfrentará um tratamento severo por parte do governo, pois esta pessoa tanto prejudicou a confiança do sistema islâmico no seu povo como se apossou de bens para si. Exemplos destas ações punitivas podem ser vistos na Carta 20 do Nahj al-Balaghah a Ziyād ibn Abīh quando confrontado com a sua traição aos fundos públicos (Bayt al-Māl).

O Imam Ali(A.S.) enfatiza nesta carta que, se a pessoa solicitar uma revisão adicional, mesmo depois da autodeclaração e da determinação do valor do imposto por si mesma, este pedido também deve ser aceite: «اِنِ اسْتَقالَکَ فَاَقِلْهُ» (Se ele solicitar a anulação dessa distribuição, aceita-o).

Noutras secções da carta, são expressas recomendações sobre o método de cobrança de impostos, a forma de confiar a pessoas seguras para os entregar ao governo e o método de clemência para com os animais. Na última frase desta carta, o Hazrat (A.S.) expressa o resultado final da implementação desta instrução fiscal e do seu regulamento executivo da seguinte forma:

«اِنَّ ذلِکَ اَعْظَمُ لاِجْرِکَ، وَ اَقْرَبُ لِرُشْدِکَ.»

“Esta ação é a maior para a tua recompensa e a mais próxima para a tua orientação e crescimento.”

Sayyid AliAṣghar Ḥusaynī / ABNA