Os estudiosos e os hadiths nos ensinam que Ayat al-Kursi é a maior proteção espiritual que um muçulmano pode ter. Quem a recita:

Fica sob a proteção direta de Allah

É protegido dos males, inveja, magia e perigos

Os anjos o acompanham

Satanás se afasta dele

Recomendação forte:

Leia Ayat al-Kursi todas as manhãs após a oração do Fajr (ou logo ao acordar). Decore-a de coração.

Assim, sempre que sentir perigo, medo, ansiedade ou estiver em qualquer situação difícil, você poderá recitá-la imediatamente e pedir proteção a Allah.

Muitos irmãos e irmãs relatam que, após tornarem este versículo um hábito diário, sentiram uma paz e proteção muito maiores na vida.

Dica prática: Salve esta imagem, coloque como fundo de tela do celular ou imprima e deixe em um lugar visível de casa. Leia todos os dias até decorar naturalmente.

Que Allah nos proteja a todos com Sua proteção perfeita. 🤲

A Importância de Ayat al-Kursi O Versículo do Trono – A Maior Proteção Espiritual

Ayat al-Kursi (Al-Baqarah: 255) é considerado um dos versículos mais poderosos e abençoados de todo o Alcorão Sagrado.

Os estudiosos islâmicos e os hadiths autênticos nos ensinam que Ayat al-Kursi representa a maior proteção espiritual que um muçulmano pode ter. Quem o recita com convicção:

Fica sob a proteção direta de Allah

É protegido contra males, inveja, magia e todo tipo de perigo

Recebe o acompanhamento dos anjos

Afasta Satanás e suas tentações

Recomendação Forte

Leia Ayat al-Kursi todas as manhãs, logo após a oração do Fajr ou imediatamente ao acordar.

Procure decorá-la de coração. Quando o versículo estiver bem fixado na memória, você poderá recitá-lo em qualquer momento de dificuldade, medo, ansiedade ou perigo, invocando imediatamente a proteção divina.

Muitos irmãos e irmãs que tornaram a leitura diária de Ayat al-Kursi um hábito relatam uma sensação profunda de paz, tranquilidade e proteção constante em suas vidas.

Dica Prática

Salve a imagem com o versículo

Coloque como fundo de tela do celular

Ou imprima e deixe em um local visível de casa

Leia todos os dias até que se torne natural recitá-lo sem esforço.

Que Allah nos proteja a todos com Sua proteção perfeita, nos cubra com Sua misericórdia e nos afaste de todo mal.