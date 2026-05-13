Os Limites de Gênero no Islã Alimentam a Fome Sexual e a Violência?

Agência Internacional Ahl al-Bayt (a.s.) – ABNA:

Diante de algumas anomalias morais e sexuais observadas em certas sociedades islâmicas, há quem tente sugerir que tais comportamentos inadequados seriam resultado das limitações impostas às relações entre homens e mulheres. Limitações e separações que existem desde os primórdios da sociedade islâmica e que, supostamente, acumulariam ao longo da vida — da infância à idade adulta — um sentimento de privação e frustração que, de repente, explodiria em forma de violência ou agressões sexuais.

Vamos analisar com clareza se a violência e os abusos sexuais têm realmente uma relação direta com as restrições éticas estabelecidas pela jurisprudência islâmica.

A limitação nas relações entre homens e mulheres não é exclusividade do Islã

Antes de tudo, é importante destacar que a imposição de limites nas relações entre homens e mulheres não é algo próprio apenas do Islã. Muitas sociedades não muçulmanas e civilizações antigas também estabeleceram diferentes tipos de restrições. Os pais da Igreja, após Jesus (a.s.) e Paulo, interpretaram os ensinamentos cristãos e, com base em visões farisaicas da lei e do Talmude, recomendavam que as mulheres evitassem conviver com homens não relacionados e que não viajassem sem um acompanhante masculino.

Essas restrições nunca significaram a repressão ou proibição da instinto sexual. Pelo contrário, conforme o Alcorão ensina:

«Deus deseja esclarecer-vos, guiar-vos pelas sendas daqueles que vos precederam e aceitar o vosso arrependimento.» (Surata An-Nisa, 26)

Deus estabelece esses regulamentos para revelar verdades ao ser humano e conduzi-lo pelos caminhos que realmente trazem seu bem-estar e interesse. O ser humano não está sozinho nessa jornada; povos puros do passado também seguiram esses mesmos princípios.

O Alcorão prossegue: «Deus deseja aceitar o vosso arrependimento, enquanto aqueles que seguem as paixões querem que vos desvieis completamente.» (Surata An-Nisa, 27)

Portanto, reflita: é melhor uma limitação acompanhada de felicidade, honra e elevação, ou uma liberdade sem freios que traz consigo impureza, degradação e decadência?

O verdadeiro significado de felicidade e paz sob as normas religiosas

Esses versículos respondem também às críticas modernas contra as leis religiosas, especialmente nas questões sexuais: a liberdade irrestrita não passa de um oásis ilusório. Seus resultados são o desvio do caminho da felicidade e do aperfeiçoamento humano, levando a abismos de destruição familiar, crimes sexuais, filhos ilegítimos, doenças sexualmente transmissíveis, distúrbios psicológicos, a objetificação da mulher e o afastamento da juventude de objetivos mais elevados como o progresso científico e cultural.

As soluções do Islã para controlar o instinto sexual

O Islã não se limita a proibir; ele oferece caminhos práticos para controlar o instinto sexual e evitar seus excessos:

Purificação da alma e vigilância na alimentação

Jejum

Controle do olhar («Dize aos crentes que baixem o olhar...» – Surata An-Nur, 30)

Recomendação do hijab para as mulheres

Se mesmo após todos os esforços o jovem ainda sente o instinto ardente, o Islã não o reprime. Ao contrário, incentiva o casamento. E diante da desculpa mais comum — a pobreza —, o Alcorão tranquiliza:

«Se forem pobres, Allah os enriquecerá com Sua graça.» (Surata An-Nur, 32)

Mesmo para quem não pode se casar permanentemente, o Islã oferece soluções como o casamento temporário (mut’ah) ou, no contexto histórico, o casamento com cativas de guerra. O Islã jamais aprova a explosão da fome sexual nem sua repressão brutal. Ele busca o equilíbrio, pois «Deus deseja aliviar-vos, pois o ser humano foi criado fraco» (Surata An-Nisa, 28).

Liberdade sem limites e suas consequências na violência sexual

Contrariando a alegação inicial, o que realmente gera violência e insegurança na sociedade não são as restrições equilibradas, mas a liberdade irrestrita nas relações entre homens e mulheres.

A mistura sem limites, o desnudamento, a maquiagem excessiva e a sedução constante mantêm especialmente os jovens em um estado permanente de excitação. Isso causa falta de concentração, pressão psicológica contínua, distúrbios nervosos e até doenças mentais. Os nervos humanos têm limite. Todos os psicólogos afirmam que a excitação constante é fator de doença.

O instinto sexual é o mais poderoso e enraizado do ser humano. Ao longo da história, foi causa de tragédias e crimes terríveis. Alimentar constantemente essa chama através da mistura livre e do desnudamento não é brincar com fogo?

Consequências sociais da libertinagem

O Islã estabelece limites para que os membros da sociedade tenham espírito tranquilo, nervos saudáveis e sentidos puros. Quando observamos sociedades com alta mistura de sexos e crescente exposição do corpo, vemos claramente o aumento do divórcio e a desintegração familiar. “O que os olhos veem, o coração recorda.” O desejo se acostuma a saltar de uma pessoa para outra, transformando a mulher em um bem coletivo e esvaziando o casamento de sua sacralidade. As famílias se desfazem como teias de aranha, e as crianças ficam sem proteção.

Levar o prazer sexual para fora do lar e da relação conjugal legítima enfraquece as instituições sociais. Numa sociedade com relações livres, o casamento passa a ser visto como uma limitação e um fardo, em vez de realização e fim da privação.

O aumento da prostituição e dos filhos ilegítimos é uma das consequências mais dolorosas. Em muitos países “livres”, centenas de milhares de crianças nascem fora do casamento todos os anos. Especialistas alertam que esses jovens representam um risco real à segurança social, aparecendo desproporcionalmente em estatísticas criminais.

Resposta à falácia de que “a liberdade acalma o desejo”

O desejo sexual não tem limite fixo que se esgote com a liberdade. Ao contrário: dar-lhe rédea solta é como jogar gasolina no fogo. Quando o jovem se acostuma à satisfação constante, nada mais o detém — nem irmã, nem mãe, nem filha.

Diferente da fome ou da sede, que se saciam, o instinto sexual, quando hiperestimulado, enlouquece. Tanto a repressão total quanto a libertinagem descontrolada geram problemas. O equilíbrio exige duas coisas: satisfação legítima na medida natural e proteção contra a excitação constante.

Conclusão

O que causa corrupção e insegurança é a liberdade absoluta e a ausência de limites nas relações entre homens e mulheres. Já os limites corretos e equilibrados trazem paz, tranquilidade e segurança para a sociedade.

O Islã, com sua sabedoria profunda, protege a dignidade humana, a família e a saúde social, oferecendo um caminho equilibrado entre as paixões do ser humano e sua necessidade de elevação espiritual.