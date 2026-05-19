Do Alerta do Líder Mártir da Revolução sobre a Guerra Econômica à Necessidade de um Novo Posicionamento Econômico

A Inovação Linguística do Líder Mártir da Revolução

O Líder Mártir da Revolução, ao longo dos últimos 47 anos – seja no período de sua liderança e tutela sobre o país, seja no período de sua presidência, ou mesmo antes disso – introduziu palavras no léxico político do país, cada uma delas expressa de acordo com o momento e os temas que ocorriam no país.

Palavras como:

Posicionamento midiático

Posicionamento político

Posicionamento militar e de guerra

Posicionamento defensivo

Posicionamento ofensivo

Posicionamento regional

Posicionamento jihadista

Posicionamento propagandístico

Posicionamento cultural

Posicionamento organizacional

Posicionamento científico

Posicionamento religioso e revolucionário

Posicionamento espiritual

Posicionamento eleitoral

Essas palavras demonstram a perspicácia, inteligência, consciência das questões contemporâneas e a criação de novos vocábulos no léxico político, cultural e social pelo Imam Mártir da Revoluição.

Três Pilares Funcionando, Mas Falta um Quarto

Considerando que já se passaram mais de 80 dias desde o início da terceira guerra imposta, parece que o país, no campo de batalha, age de forma completamente unificada e orientada para objetivos, com base nas decisões do Khatam al-Anbiya Quartel-General, sob as ordens do Líder da Revolução, de maneira coesa e obediente.

Também a sala diplomática orientada por demandas do Irã, alinhada com o campo de batalha e sob a supervisão das decisões do Líder da Revolução e da concertação dos três poderes, está se movendo na direção correta.

No que diz respeito às ruas e à presença do povo – à univocidade e unicidade de coração das diferentes camadas da população – este setor também, guiado pelas instituições culturais e pela presença espontânea e magnífica do povo, trilha um caminho claro e esperançoso.

No entanto, ao lado desses três pilares, prestar atenção à questão do sustento, economia, produção, emprego e gestão de energia no país é extremamente importante.

Parece que, para que o quarto pilar – assim como os outros – tenha gestão unificada, tomada de decisão abrangente, resultado coeso e fiscalização popular, é necessário estabelecer no país uma sala de gestão unificada para a guerra econômica, ou um posicionamento econômico em condições de guerra, com comando único.

A Necessidade de uma "Sala de Guerra Econômica"

Parece que nas circunstâncias atuais, a necessidade de uma "Sala de Guerra Econômica" , de um "Posicionamento Econômico em Tempos de Guerra e Sanções" e da "Formação de um Quartel-General Econômico Unificado" é uma das necessidades fundamentais do país.

Isso não é inédito, pois na época da guerra imposta de 8 anos, o Imam Khomeini (que a misericórdia de Deus esteja sobre ele) designou um quartel-general de guerra e ordenou a todas as instituições que cooperassem com ele, pois esse quartel-general precisava ter influência e executar suas decisões.

O Líder Mártir da Revolução também já havia formado anteriormente o "Conselho Superior de Coordenação Econômica dos Três Poderes" , buscando que todos os pilares do sistema conduzissem as questões econômicas conjuntamente.

A Formação da Sala de Guerra Econômica pelos EUA Contra Nós

O Líder da Revolução, em 30 de abril de 2018 (10 de Ordibehesht de 1397), em um encontro com trabalhadores – quando ainda não havia nenhuma notícia de guerra militar dos EUA contra o Irã, 7 anos antes do ataque militar dos EUA e do regime sionista ao nosso querido Irã – falou sobre a formação de uma sala de guerra econômica e alertou as autoridades do país:

"Nossos inimigos entenderam e sabem que não vencerão numa guerra militar convencional... Eles sabem que se entrarem em confronto militar duro conosco, ficarão atolados. Sim, eles nos atingirão, mas eles mesmos podem sofrer várias vezes mais danos. Eles entenderam isso... Hoje, o que está em pauta para nossos inimigos é a guerra econômica. A sala de guerra dos EUA contra nós é o Departamento do Tesouro dos EUA – que é o ministério da economia e finanças deles; é lá que está a sala de guerra contra nós."

*(Discurso no encontro com trabalhadores, 30/04/2018)*

Qual é o Caminho para Enfrentar a Guerra Econômica?

O Líder da Revolução, no mesmo discurso, respondeu:

"O que devemos fazer? Qual é o caminho para enfrentar a guerra econômica? É que devemos cuidar da nossa própria economia internamente. Quando nossa economia era dependente e vinculada ao exterior, surgiam problemas. É claro, não acredito que devamos ou possamos cortar relações econômicas com o mundo – é óbvio que não podemos; hoje todo o mundo está interconectado. Mas confiar no que está além das fronteiras é erro sobre erro. Não se deve confiar. Sim, que estabeleçam conexões com o mundo com inteligência, com planejamento correto, com seriedade. O mundo é grande; o mundo não é só os EUA e alguns países europeus; o mundo é muito vasto. Que estabeleçam conexões na medida necessária, mas não fiquem de olho em nenhuma força externa; fiquem de olho no elemento interno, fiquem de olho nesse grande valor."

*(Discurso no encontro com trabalhadores, 30/04/2018)*

Deve-se Formar um Quartel-General para Enfrentar as Maquinações desse Inimigo no Conjunto Econômico

O Imam Mártir da Revolução, em 23 de maio de 2018 (2 de Khordad de 1397), menos de um mês após o encontro com os trabalhadores e o alerta sobre a formação da sala de guerra econômica nos EUA, em reunião com as autoridades do sistema, declarou claramente sua nova exigência:

"Nosso inimigo levou a sala de guerra para o Departamento do Tesouro; a guerra contra nós, em vez de estar no Departamento de Defesa, está no Departamento do Tesouro deles, e estão ativamente engajados... Eu digo que aqui também deve ser formado um quartel-general para enfrentar as maquinações desse inimigo no conjunto econômico; o Ministério das Relações Exteriores deve apoiar, deve ajudar de forma cooperativa, mas esse quartel-general deve ser formado no centro econômico do governo e deve conduzir esse trabalho."

*(Discurso em reunião com autoridades do sistema, 23/05/2018)*

O Imam Mártir da Revoluição, antes do anúncio público e oficial, já havia enfatizado a necessidade de formar uma sala de guerra econômica em uma reunião com as autoridades dos três poderes em 28 de abril do mesmo ano (8 de Ordibehesht).

O Inimigo Adotou Posicionamento de Guerra Economicamente

O Líder Mártir da Revolução, em 1º de maio de 2019 (11 de Ordibehesht de 1398), em encontro com educadores e professores, afirmando que o inimigo entrou por todos os lados, declarou que as autoridades do país, assim como as pessoas capazes e todos os cidadãos, devem fazer tudo o que puderem para enfrentar esse inimigo. Em cada setor e cada área, devem se preparar, entrar no campo e sentir-se responsáveis:

"O posicionamento do inimigo é de guerra; economicamente, adotou posicionamento de guerra; politicamente, adotou posicionamento de guerra; apenas aparentemente não tem posicionamento militar – embora nesse aspecto os militares estejam atentos. Como eu disse, no campo da cibernética também adotou posicionamento de guerra. Diante desse inimigo que adotou posicionamento de guerra contra a nação iraniana, a nação iraniana deve adotar um posicionamento adequado, deve se preparar em todos os diferentes setores."

*(Discurso no encontro com educadores e professores, 01/05/2019)*

A Guerra Econômica do Inimigo como Ferramenta para Atingir o Irã

Também o Líder da Revolução, no início do ano novo, em 21 de março de 2007 (1º de Farvardin de 1386), mencionou a "guerra econômica" como um dos planos do inimigo para atingir a República Islâmica do Irã:

"Resumo os planos do imperialismo global contra a nação iraniana em três frases: primeiro, guerra psicológica; segundo, guerra econômica; terceiro, confrontar o progresso e a autoridade científica."

*(Discurso de Ano Novo, 21/03/2007)*

Paralisar as Bases Econômicas do País

O Imam Mártir da Revolução, em 29 de maio de 2011 (8 de Khordad de 1390), mencionou algumas das ferramentas do inimigo para atingir a economia do país e enfatizou:

"Todas as evidências indicam que o inimigo hoje se apoia fundamentalmente em vários pontos. Um dos mais claros – para começar – é a questão da economia... Derrotar o país economicamente, fazê-lo recuar no campo econômico, levando à paralisia das bases econômicas."

*(Discurso, 29/05/2011)*

As Políticas Gerais da Economia Resistente

O Líder Mártir da Revolução, em 2008 (1387), pela primeira vez de forma completamente transparente e clara, dedicou a nomeação dos anos à questão da economia, emprego, produção, investimento e remoção de obstáculos à produção.

Em 2020 (1399), com a criação da expressão "Economia Resistente" , aprovou e comunicou as "Políticas Gerais da Economia Resistente" aos órgãos governamentais e estatais com o objetivo de prevenir os ataques econômicos do inimigo. Posteriormente, também propôs o estabelecimento de um quartel-general de comando da economia resistente no governo para implementar seus mecanismos.

Palavra Final

Está claro e evidente que o inimigo americano e sionista, após anos de sanções econômicas severas e abrangentes e após três guerras injustas, com todos os seus meios militares e armamentos avançados, num período de menos de um ano – quando não alcançou seus objetivos declarados e ocultos – utiliza a capacidade da guerra econômica (uma realidade inegável) para aumentar a pressão sobre o povo sempre presente da Irã Islâmico.

Ele busca obter através desse meio aquilo que não conseguiu através da guerra e do ataque militar.

Portanto, na guerra econômica, é necessário moldar o posicionamento da economia de acordo com a guerra. Todos os responsáveis nos três poderes, juntamente com comerciantes, empresários, associações comerciais e o povo sempre presente, devem definir um novo posicionamento econômico e, com base nele, tomar decisões e agir.