Porta-voz do Governo: O Líder Mártir da Nação foi um Modelo Real e Prático para a Promoção da Cultura da Leitura

Visita da Porta-voz à Feira Virtual do Livro

A porta-voz do 14º governo, Fatemeh Mohajerani, visitou na segunda-feira (18 de maio de 2026 – 28 de Ordibehesht de 1405) a sede da Feira Virtual do Livro de Teerã.

Ela declarou sobre a importância da realização da feira:

"Numa conjuntura em que a sombra da guerra ainda não se afastou completamente do nosso povo e o país enfrenta as consequências da insegurança e das pressões econômicas dela decorrentes, a realização deste evento demonstra a determinação séria dos responsáveis e dos ativistas culturais em dar continuidade às atividades culturais e preservar a identidade nacional e religiosa."

A Feira do Livro como uma Tradição de Primaver

Mohajerani acrescentou:

"A feira do livro tornou-se parte da tradição primaveril para o povo, e todos estão acostumados a que este evento seja realizado no mês de Ordibehesht (abril/maio). Esta tradição antiga tornou-se agora parte do calendário cultural do país, e o povo aguarda por ela com entusiasmo e alegria."

A Experiência da Feira Virtual Durante a Pandemia

A porta-voz do governo referiu-se à experiência da realização da Feira Virtual do Livro de Teerã durante a pandemia do coronavírus e afirmou:

"Embora esse período tenha sido amargo e difícil, proporcionou a oportunidade de, pela primeira vez, a realização da feira do livro de forma virtual ser seriamente experimentada e este caminho ser aberto para eventos semelhantes no futuro. Além disso, com os esforços feitos nos últimos anos, as falhas técnicas e operacionais foram resolvidas e uma plataforma adequada para a compra fácil e segura de livros pelo público em geral foi estabelecida, o que é digno de agradecimento."

Um Grande Triunfo Cultural Apesar das Dificuldades

Mohajerani, referindo-se ao frágil cessar-fogo resultante da Guerra do Ramadã (referência aos conflitos recentes), agradeceu à elevada determinação do Ministério da Cultura e Orientação Islâmica, bem como aos esforços incansáveis dos editores do setor privado, e disse:

"Apesar das restrições financeiras, pressões econômicas e dificuldades logísticas, eles tomaram a iniciativa de realizar a sétima edição da Feira Virtual do Livro de Teerã, e isso é uma grande vitória cultural."

Desconto Especial e Justiça Cultural

Ela também agradeceu pela medida especial de conceder 25% de desconto no valor de até dois milhões de tomans na compra de livros pelo público em geral, e continuou:

"Esta medida possibilita o acesso público e justo ao livro para todas as camadas da sociedade e realiza a justiça cultural em seu verdadeiro sentido."

A porta-voz do 14º governo acrescentou:

"Nesta feira, a concessão de subsídio (incentivo financeiro) foi pensada de forma totalmente popular e abrangente para todas as pessoas, e isso é por si só um forte e prático incentivo para aumentar o índice de leitura no nível geral da população. Esta decisão demonstra a crença do governo no papel do livro no desenvolvimento cultural e social do país."

O Líder Mártir como o Melhor Modelo de Leitura

Em outra parte de seu discurso, Mohajerani abordou a questão dos modelos de leitura e, enfatizando que o Líder Mártir da Revolução Islâmica é o melhor modelo neste campo, disse:

"Se quisermos apresentar um modelo real e prático para a promoção da cultura da leitura, o melhor exemplo é a personalidade elevada do Líder Mártir da Revolução Islâmica, bem como personalidades como Motahhari, Beheshti e Rajai."

Ela acrescentou:

"Estes ilustres, juntamente com suas sérias responsabilidades políticas e sociais, sempre foram dados ao estudo e à pesquisa, e tinham o livro como um amigo companheiro e um guia sábio ao seu lado."

Livro: Um Método de Vida, Não Apenas um Hábito Pessoal

Mohajerani continuou:

"A visão do nosso Líder Mártir sobre o livro não era apenas um hábito pessoal, mas sim um método de vida e uma necessidade para a tomada de decisões corretas e conscientes – um caminho que hoje deve ser continuado pelos responsáveis e pelos amantes dele."

Referindo-se à conduta prática desses queridos, ela lembrou:

"Para eles, a leitura era como uma arma contra a ignorância e uma ferramenta para construir um amanhã melhor. Hoje, também devemos usar este valioso patrimônio para incentivar a jovem geração a ler."

A Importância da Divulgação e dos Meios de Comunicação

Em seguida, a porta-voz do governo avaliou o desempenho da divulgação nesta edição da Feira Virtual do Livro e disse:

"Boas ações foram realizadas na área de divulgação pela equipe de mídia da sede organizadora deste evento, mas isso de modo algum significa que seja suficiente ou que tenhamos alcançado o ponto ideal. Um dos temas chave e vitais que precisa ser trabalhado de forma séria e contínua é a questão da mídia e da transmissão precisa e oportuna da notícia ao povo."

Fatemeh Mohajerani afirmou:

"Proponho que sejam utilizadas todas as capacidades existentes nas redes sociais, na mídia nacional e local e nas instituições públicas para conscientizar o povo de forma mais ampla e rápida, para que nenhum cidadão fique privado desta valiosa oportunidade cultural."

Agradecimentos Finais e Mensagem

A porta-voz do 14º governo, ao final de suas palavras, agradeceu aos esforços de todos os envolvidos e enfatizou a necessidade de dar continuidade a este caminho e fortalecer a cultura da leitura no país.