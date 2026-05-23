Segundo uma narração do Muhammad al-Baqir (a.s.):
“Quem recitar esta súplica ao sair de casa, Allah realizará suas necessidades da vida deste mundo e da Outra Vida.”
A súplica
«بِسْمِ اللّٰهِ، حَسْبِيَ اللّٰهُ، و تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ؛ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ أُمُورِي كُلِّها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ»
Bismillāh, hasbiyallāh, wa tawakkaltu ‘alallāh;
Allāhumma innī as’aluka khayra umūrī kullihā,
wa a‘ūdhu bika min khizyi-d-dunyā, wa
“Em nome de Allah.
Deus é suficiente para mim, e eu confio n’Ele.
Ó Deus, eu Te peço o bem em todos os meus assuntos,
e busco refúgio em Ti da humilhação deste mundo e do castigo da Outra Vida.
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