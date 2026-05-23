Segundo uma súplica narrada do Ali ibn Abi Talib (a.s.) para a visita aos cemitérios:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ مِنْ أَهْلِ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ يَا أَهْلَ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ بِحَقِّ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ كَيْفَ وَجَدْتُمْ قَوْلَ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ مِنْ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ يَا لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ بِحَقِّ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ اغْفِرْ لِمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ وَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلّاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللهِ.

“Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso.

Salam sobre os que viveram com ‘Lā ilāha illa Allah’, da parte daqueles que também vivem com ‘Lā ilāha illa Allah’.

Ó habitantes do tawhid…

Ó pessoas que partiram levando a frase ‘Lā ilāha illa Allah’…

Como vocês encontraram a verdade de ‘Lā ilāha illa Allah’ diante de Allah?

Ó Allah, por direito de ‘Lā ilāha illa Allah’, perdoa todos aqueles que disseram ‘Lā ilāha illa Allah’ e reúne-nos entre aqueles que viveram e morreram acreditando em:

‘Lā ilāha illa Allah, Muhammad Rasul Allah, Aliyyun Waliyyullah.’”**

O Ali ibn Abi Talib (a.s.) disse:

“Ouvi do Muhammad (s.a.a.s.) que quem recitar esta súplica receberá a recompensa de cinquenta anos de adoração, terá pecados de cinquenta anos perdoados, e essa recompensa também alcançará seus pais.”

O silêncio dos cemitérios ensina mais do que muitos discursos

Existe algo muito profundo quando o ser humano entra em um cemitério.

Ali:

o orgulho perde o sentido;

a fama desaparece;

o dinheiro não acompanha ninguém;

as máscaras caem.

No cemitério, todos se tornam iguais diante de Allah.

Essa súplica do Ali ibn Abi Talib (a.s.) não é apenas uma oração pelos mortos.

Ela é um despertar para os vivos.

“Ó povo do Lā ilāha illa Allah…”

Que frase impressionante.

O Imam não chama os falecidos pelos:

títulos;

riqueza;

posição social;

nacionalidade.

Ele os chama por aquilo que realmente permaneceu:

“Ahl La ilaha illa Allah” — as pessoas do Tawhid.

Isso mostra que, no final da vida, o que realmente salva o ser humano não é aparência, mas sua conexão sincera com Allah.

“Como vocês encontraram o Lā ilāha illa Allah?”

Essa pergunta é extremamente profunda.

Porque existem pessoas que apenas pronunciam “La ilaha illa Allah” com a língua…

e existem pessoas que vivem essa frase com o coração.

No mundo atual, muitos:

falam sobre espiritualidade;

falam sobre Deus;

falam sobre fé…

mas continuam escravos:

do ego;

da fama;

da opinião das pessoas;

do dinheiro;

dos desejos.

O verdadeiro tawhid não é apenas dizer “Allah é Um”.

É permitir que Allah seja maior do que tudo dentro do coração.

O cemitério destrói ilusões

Hoje, as redes sociais fazem as pessoas acreditarem que:

juventude é eterna;

beleza é tudo;

sucesso material define valor;

fama traz felicidade.

Mas basta visitar um cemitério para perceber:

Todos os seres humanos caminham para o mesmo destino.

O cemitério não é um lugar apenas de tristeza.

Também é um lugar de despertar espiritual.

Exemplo simples da vida

Imagine um homem que passou a vida inteira:

correndo atrás de dinheiro;

brigando por status;

tentando impressionar os outros.

Mas nunca teve tempo:

para Allah;

para sua família;

para purificar o coração.

Quando ele morre, quase tudo fica para trás.

Já uma pessoa simples, talvez desconhecida pelo mundo, mas sincera diante de Allah… pode chegar diante d’Ele com um coração cheio de luz.

Por isso o Imam pergunta:

“Como vocês encontraram o Lā ilāha illa Allah?”

Porque após a morte, a verdade se torna completamente clara.

A misericórdia para os pais

Uma das partes mais belas dessa narração é que:

Allah também concede recompensa aos pais daquele que recita essa súplica.

Isso mostra algo muito importante no Islã:

O vínculo espiritual entre pais e filhos continua mesmo após a morte.

As boas ações de um filho podem:

iluminar os pais;

elevar seus graus;

trazer misericórdia para eles.

O verdadeiro significado da morte

No Islã, a morte não é destruição.

Ela é:

uma passagem;

uma viagem;

um retorno para Allah.

Por isso os Ahlul Bayt (a.s.) ensinavam a visitar os cemitérios não para gerar desespero…

mas para despertar:

humildade;

consciência;

sinceridade;

preparação espiritual.