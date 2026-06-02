Infográfico – A manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir (12) – A Wilayah estabelecida sobre o Caminho Reto

No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (s.a.a.s.) explicou que o Sirat al-Mustaqim (Caminho Reto) é a via da orientação divina. Ele apresentou a si mesmo como o início desse caminho e o Imam Ali (a.s.) e os Imames de sua descendência como seus continuadores. Em seguida, ao recitar a Surata Al-Fatihah, vinculou essa verdade ao próprio Alcorão e esclareceu o papel da Ahlul Bayt (a.s.) como guias da comunidade no Caminho Reto.a