Algumas práticas recomendadas para o Dia de Eid al-Ghadir

O Eid al-Ghadir Khumm é a maior celebração dos muçulmanos xiitas e o dia em que foi proclamada a wilāyah do Imam Ali (A.S.), o Comandante dos Fiéis. Nesta ocasião especial, os crentes expressam sua gratidão pela bênção da liderança divina por meio de atos de devoção como o banho ritual (ghusl), o jejum, as orações, súplicas como a Du'a al-Nudbah, a ziyarat, a caridade, a oferta de alimentos e as felicitações mútuas. Essas práticas renovam o compromisso dos fiéis com o caminho do Imamato e da wilāyah da Ahlul Bayt (A.S.), especialmente com a wilāyah do Imam Ali (A.S.), além de fortalecer o conhecimento religioso e os laços espirituais e sociais da comunidade islâmica.