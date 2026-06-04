A Manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – 14 – A boa-nova para os amantes da Ahlul Bayt (A.S.)

No Sermão de Ghadir, o Alcorão apresenta os amantes da Ahlul Bayt (A.S.) como exemplos da fé pura e sincera: “Aqueles que creem e não misturam sua fé com injustiça ou idolatria” (Surata Al-An‘am, 6:82). São pessoas dotadas de certeza e convicção espiritual, destinadas à verdadeira segurança e orientação. Seu destino final será a entrada no Paraíso, recebidos pelas saudações e bênçãos dos anjos, e agraciados com a recompensa abundante e ilimitada prometida por Deus.