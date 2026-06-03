A Manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – 13 – A interpretação da Surata Al-Fatihah em Ghadir

No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (S.A.A.S.), ao explicar os versículos do Alcorão, interpretou a Surata Al-Fatihah e seus ensinamentos à luz da posição do Imamato e da Ahlul Bayt (A.S.), apresentando essa surata como uma referência à orientação divina concedida aos Imames e aos seus seguidores. Em seguida, com base no versículo 22 da Surata Al-Mujadilah, destacou que os verdadeiros crentes são aqueles que amam os amigos de Deus e se afastam de Seus inimigos, mostrando que a fé autêntica está profundamente ligada à wilāyah e à lealdade aos representantes divinamente designados.