Ajuda oculta; o legado do Comandante dos Fiéis (a.s.)

O Alcorão anuncia:

“Deus fará surgir para eles amor (nos corações).” (Alcorão, 19:96)

— uma promessa de que toda boa ação feita em segredo gera um amor duradouro nos corações das pessoas. E esse é o mesmo êxito que o Imam Ali (a.s.) proclamou em seus últimos momentos:

“Juro pelo Senhor da Kaaba, venci!” (Fuztu wa rabbi l-Ka‘ba)

O sacrifício silencioso: o modelo do versículo “yashrī nafsahu”

O primeiro marco desse pacto oculto ocorreu na Laylat al-Mabīt, quando os idólatras de Quraysh planejaram assassinar o Profeta (s.a.a.s.). O Imam Ali (a.s.), com coragem incomparável, dormiu no leito do Mensageiro para salvar sua vida.

Deus diz:

“Entre os homens há aquele que vende sua própria alma buscando o agrado de Allah. E Allah é Compassivo com os servos.” (Alcorão, 2:207)

Este versículo, segundo a maioria dos exegetas das duas escolas, foi revelado em louvor ao Imam Ali (a.s). Naquela noite, o sacrifício não foi apenas físico, mas a assinatura de uma aliança eterna com Deus: o pacto da entrega e da caridade oculta, que permaneceu na família do Profeta.

As mãos ocultas nas ruas de Kufa

“Pai dos órfãos” era o título dado ao Imam Ali (a.s.) pelo povo de Kufa — não por discursos, mas por noites em que um desconhecido deixava sacos de farinha e tâmaras nas portas das casas dos órfãos e necessitados, batia suavemente e desaparecia antes de ser visto.

Essa conduta vem de sua orientação eterna:

“Deus, Deus em relação aos órfãos; não os deixem com fome nem deixem que se percam em vossa presença.”

Mas a pergunta permanece: como esse legado pode continuar após 1400 anos de seu martírio? A resposta está no próprio sentido espiritual de sua missão.

A tradição da “velada wilaya” e o Cabo de Allah

O Imam Ali (a.s.) disse:

“Certamente Allah tem servos que se ocultam em Seu amor...” (2)

Esse é o segredo da continuidade da caridade alawita.

O Alcorão ordena:

“Apegai-vos todos ao Cabo de Allah e não vos dividais.” (Alcorão, 3:103)

Nos comentários das duas tradições islâmicas, o “Cabo de Allah” é interpretado como os Ahl al-Bayt (a.s.). Esse vínculo espiritual conecta os corações dos crentes ao longo da história. Assim, a ajuda oculta hoje é a continuação do mesmo caminho iniciado por Ali (a.s.), pois seu espírito permanece vivo através dessa tradição.

O segredo do amor: por que os crentes ajudam sem serem vistos?

A atração pelo Imam Ali (a.s.) não se limita à sua bravura ou à Zulfiqar. Como explicou o mártir Motahhari:

“O amor por Ali não se baseia apenas em suas virtudes ou heroísmo... Ele é amado porque é o sinal mais perfeito da Verdade divina. Amamos Deus, e amamos Ali porque ele é o espelho perfeito de Deus.” (4)

Assim, todo aquele que hoje ajuda alguém em silêncio, sem buscar reconhecimento, é herdeiro direto da tradição oculta de Ali (a.s.).

O Alcorão diz:

“Os que creem e praticam boas ações, o Misericordioso lhes concederá amor.” (Alcorão, 19:96)

Os exegetas afirmam que este versículo foi revelado sobre o Imam Ali (a.s.), mas seu significado não se limita ao momento da revelação: todo aquele que segue seu caminho e pratica o bem em segredo recebe esse amor divino nos corações das pessoas.

O grande êxito (Fawz)

No momento em que Ibn Muljam golpeou sua cabeça abençoada, o Imam Ali (a.s.) não respondeu com maldição, mas com perdão, dizendo:

“Juro pelo Senhor da Kaaba, alcancei a vitória!” (Fuztu wa rabbi l-Ka‘ba)

Esse êxito não é exclusivo dele. Todo aquele cujo coração se move pelo outro, cujas mãos fazem o bem em segredo e sem ostentação, conecta-se a esse pacto alawita.

A ajuda oculta de Ali (a.s.) não significa sua presença física distribuindo alimentos hoje, mas a permanência de sua tradição de caridade secreta, que se tornou parte da espiritualidade dos crentes. O versículo “yashrī nafsahu” ensina que o sacrifício não se limita ao martírio; o versículo “Cabo de Allah” ensina que a fé une os crentes ao longo da história; e o versículo “amor nos corações” promete que toda boa ação oculta gera amor duradouro.

O Imam Ali (a.s.), nas noites de devoção, ensinou que quem age sinceramente por Deus, Deus lhe abre as portas do Paraíso. Essa é a transação oculta que continua até o Dia do Juízo.

Referências