Mubahala: Uma Lição para Tempos de Crise de Confiança

Quando a Verdade Precisa Ser Provada: Uma História que Não Envelhece

Num mundo inundado por notícias falsas, narrativas manipuladas e opiniões superficiais, nossa capacidade de confiar uns nos outros – e até na própria verdade – está em fraturura. A confiança virou artigo raro.

É nesse cenário que revisitar Mubahala (a prática islâmica de "mútuo juramento ou invocação divina para resolver disputas") pode nos dar um presente inesperado: um modelo de honestidade intelectual e coragem moral.

Segundo a tradição, o Profeta Muhammad (PECE) convidou os cristãos de Najran para um diálogo sobre a natureza de Jesus (A). Quando a discussão argumentativa chegou a um impasse, o Profeta propôs a Mubahala: cada lado chamaria suas famílias e invocaria a maldição de Deus sobre quem estivesse mentindo.

Mas o ponto central para nós hoje não é a dramaticidade do evento, mas sim o que veio antes dele.

Passo 1: Diálogo Antes do Confronto

O Alcorão, na Surata Al-Imran (3:59-61), antes de mencionar a Mubahala, apresenta argumentos claros comparando a criação de Jesus com a de Adão.

Isso nos ensina uma lição importantíssima: num conflito de ideias, a primeira etapa é o diálogo respeitoso e a argumentação racional. A Mubahala não foi a primeira opção – foi o último recurso, depois que todas as vias do entendimento se esgotaram.

Para os dias de hoje:

Quantos debates online, discussões familiares ou conflitos políticos pulam direto para o ataque pessoal, sem sequer ouvir o outro lado? A cultura do "cancelamento" instantâneo é o oposto do que o Profeta praticou.

Passo 2: A Coragem de Arcar com o Preço da Fala

O Profeta não apareceu sozinho no dia da Mubahala. Ele trouxe as pessoas mais íntimas e amadas de sua casa: Ali, Fátima, Hasan e Husayn (A). Isso não foi um acidente.

Foi a materialização de um princípio profundo: quem diz acreditar em algo deve estar disposto a assumir a responsabilidade por essa crença – inclusive com sacrifício pessoal.

No universo de hoje, onde qualquer um pode postar, opinar e compartilhar em segundos, essa lição é um antídoto contra a cultura da "opinião sem custo". Podemos espalhar convicções inflamadas, mas quantos de nós estamos dispostos a arcar com as consequências reais do que dizemos?

Passo 3: Por Que Confiamos em Alguém?

A escolha do Profeta por sua família imediata nos lembra também que credibilidade não é só sobre o que se diz – é sobre quem você é.

A sociedade atual sofre uma crise de autoridade legítima. Há vozes demais, e poucas merecem confiança.

Mubahala sugere que a confiança se constrói em três pilares:

Honestidade intelectual (dizer o que realmente se acredita) Pureza moral (viver de acordo com o que se prega) Proximidade com a verdade (evidências e caráter caminhando juntos)

Passo 4: Como Viver com Quem Pensa Diferente – Sem Violência e Sem Falsa Tolerância

Terminada a Mubahala – que não chegou a ser realizada, pois os cristãos recuaram ao ver a sinceridade do Profeta – o que aconteceu?

Não houve massacre, conversão forçada, nem excomunhão. Houve um acordo de coexistência: os cristãos de Najran mantiveram sua fé, mas concordaram em viver pacificamente sob a proteção do Estado islâmico, pagando um tributo.

Esse desfecho é extraordinariamente atual: reconhecemos a diferença, defendemos a verdade que acreditamos, mas recusamos o caminho da aniquilação do outro.

Hoje, precisamos desesperadamente desse equilíbrio:

De um lado, o extremo da indiferença ("todas as verdades são iguais")

De outro, o extremo da violência ("quem pensa diferente deve ser destruído")

Mubahala oferece uma terceira via: a defesa firme da verdade, sem destruir a humanidade do outro.

Passo 5: O Jogo da Verdade Não é um Espetáculo

Mubahala não é um duelo de retórica para ver quem humilha mais o adversário. O objetivo não é a vitória psicológica nas redes sociais.

O objetivo é a revelação da verdade – ainda que ela custe caro.

Essa é uma crítica severa ao que muitos debates hoje se tornaram: arenas de egos, onde o importante não é o conteúdo, mas a performance, o like, o compartilhamento. Nessas condições, a verdade é a primeira vítima.

Bônus: A Família Como Locus de Responsabilidade Social

A presença da família do Profeta na Mubahala nos lembra que a família pode – e deve – ser um centro de formação ética e transmissão de responsabilidade.

Num tempo em que a instituição familiar está sob ataque – cultural, econômica e psicologicamente – ver que o Profeta colocou sua casa no centro do evento mais importante de sua vida é um poderoso lembrete: a força moral de uma sociedade começa dentro de casa.