Título: O Líder Mártir da Revolução Islâmica e sua fidelidade ao exemplo de Imam Ali (A.S.)

A simplicidade de vida e a recusa em utilizar o poder para benefícios pessoais estão entre os princípios mais importantes da governança apresentados no Nahj al-Balagha. Analisar a vida e a atuação do aiatolá Sayyid Ali Khamenei, Líder Mártir da Revolução Islâmica, à luz desses princípios permite compreender de forma mais clara a relação entre seu modelo de liderança e os ensinamentos da tradição de governo inspirada no Imam Ali (A.S.).