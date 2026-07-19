O sonho de restaurar a dominação dos Estados Unidos sobre o Irã jamais se realizará

O Líder Mártir da Revolução Islâmica enfatizava que as tentativas dos inimigos de restaurar a influência e a dominação dos Estados Unidos sobre o Irã estão fadadas ao fracasso e que esse objetivo jamais será alcançado. Ele também advertia os grupos internos alinhados a essa agenda de que o povo iraniano, apoiado na fé, na busca pela independência e em sua experiência histórica, jamais recuará do caminho da dignidade e da resistência.