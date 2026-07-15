Cálculos puramente materiais levam o ser humano ao erro

A Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA informa:

Devemos estar atentos para que nossa capacidade de discernimento não seja comprometida pelos "demônios entre os homens e os gênios", levando-nos a interpretar mal os acontecimentos. O Alcorão afirma que os profetas enfrentaram inimigos tanto entre os seres humanos quanto entre os gênios, que cooperam entre si para enganar as pessoas.

O Líder da Revolução destacou que um dos maiores erros de cálculo é restringir a análise apenas aos fatores visíveis e materiais, desconsiderando os fatores espirituais e as leis divinas reveladas por Deus. Essa é, segundo ele, uma grave falha de julgamento.

Ele recordou a promessa do Alcorão:

"Se socorrerdes a causa de Deus, Ele vos socorrerá e firmará os vossos passos."

Essa promessa divina, afirmou, é uma lei imutável da criação. Sempre que as pessoas agirem em defesa da religião de Deus e de Seus valores, receberão o auxílio divino.

Segundo o Líder, a própria Revolução Islâmica constitui uma prova concreta dessa realidade. Apesar de décadas de pressões, conspirações e hostilidades, o povo iraniano permaneceu firme, demonstrando a ação das leis divinas na história.

Ele também citou a parábola corânica da "árvore boa", cujas raízes permanecem firmes e cujos frutos são produzidos continuamente. Explicou que toda ação sincera realizada por Deus se fortalece com o tempo e produz resultados duradouros.

Concluiu afirmando que, ao analisar o progresso, o sucesso ou o fracasso de uma sociedade, não se deve considerar apenas os fatores materiais, mas também os fatores espirituais e as leis divinas, que desempenham um papel essencial no destino dos povos.