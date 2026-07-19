Líder da Revolução: A ligação com Deus põe fim ao medo da hostilidade dos outros

O Líder Mártir da Revolução Islâmica destacou a importância das súplicas transmitidas pelos Imames da Ahlul Bayt (que a paz esteja com eles), afirmando que essas orações não são apenas expressões de pedidos e intimidade com Deus, mas também verdadeiras lições de vida, capazes de despertar discernimento e fortalecer a capacidade de compreensão da realidade. Segundo ele, por meio dessas súplicas, o ser humano aprende que, ao fortalecer seu vínculo com Deus, não terá motivos para temer o abandono, a hostilidade ou a perda do apoio de outras pessoas, pois seu verdadeiro amparo e sustentação estão em Deus, o Altíssimo.