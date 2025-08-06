A Arte de Construir uma Família

Agência de Notícias Internacional Ahlul Bayt (ABNA): Uma das tarefas mais importantes de uma mulher é cuidar do lar. Todos sabem; eu não acredito que as mulheres não devam trabalhar em empregos sociais e políticos; não, não há problema nisso; mas se isso significar que olhamos para o cuidado do lar com desprezo, isso se torna um pecado. O cuidado do lar é uma profissão; uma grande profissão, uma profissão importante, uma profissão sensível, uma profissão que constrói o futuro. A procriação é uma grande jihad (esforço). Com os erros que cometemos, com a falta de atenção que tivemos, por um período em nosso país, infelizmente, essa questão foi negligenciada, e hoje estamos vendo seus perigos; como eu disse ao povo várias vezes: o envelhecimento do país, a diminuição da geração jovem em vários anos, é uma daquelas coisas cujos efeitos aparecerão depois; e quando os efeitos aparecerem, não será mais possível de ser curado; mas hoje sim, hoje é curável.

A procriação é uma das jihads mais importantes e tarefas das mulheres; porque a procriação é, na verdade, a arte da mulher; é ela quem suporta suas dificuldades, é ela quem sofre, é ela a quem Deus Todo-Poderoso deu as ferramentas para criar um filho. Deus Todo-Poderoso não deu as ferramentas para criar um filho aos homens, Ele as deu às mulheres; Ele lhes deu a paciência, Ele lhes deu a afeição, Ele lhes deu os sentimentos, Ele lhes deu a estrutura física; na verdade, esta é a arte das mulheres. Se não deixarmos essas coisas caírem no esquecimento na sociedade, então faremos progresso.

Ser mulher é um ponto de privilégio, um ponto de honra. Não é uma honra para a mulher que a afastemos de seu ambiente feminino, de suas particularidades femininas, de sua moral feminina. Considerar o cuidado com o lar, a criação dos filhos e o cuidado com o marido como uma vergonha para ela. A cultura ocidental desintegrou a família. A mãe pode criar os filhos da melhor maneira possível. A educação de uma criança pela mãe não é como a educação em uma sala de aula; é com o comportamento, com a fala, com a afeição, com o carinho, com o canto de canções de ninar; é com o viver. As mães educam os filhos vivendo. Quanto mais a mulher for virtuosa, sábia e inteligente, melhor será essa educação.

A criança tem mais contato com a mãe do que com qualquer outra pessoa e dela recebe conceitos religiosos e de fé; no comportamento, ela a toma como modelo e testemunha; com base nisso, a educação religiosa e de fé da criança é uma das primeiras responsabilidades da mãe. Isso deve começar antes do nascimento, ou seja, durante a gravidez, e a mãe deve familiarizar o ouvido de seu feto com palavras religiosas; é nessas condições que essas memórias não são esquecidas e permanecem para sempre. A mãe deve colocar os conceitos de fé no coração do seu filho e orientar os seus comportamentos com base na tradição divina. (1)

