Por que a Oração juntos é o Melhor Encontro Espiritual do Mundo?

A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA relata em um hadith: "Quem amar a oração em congregação, Deus e Seus anjos o amarão."

O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse:

"Fiquem sabendo que quem se dirigir à mesquita para realizar a oração em congregação, para cada passo, setenta mil boas ações e recompensas serão escritas para ele, setenta mil de seus pecados serão apagados, e sua posição será elevada em igual medida. Se ele morrer nesse estado, Deus designará setenta mil anjos para visitá-lo em seu túmulo, para serem seus companheiros na solidão e pedirem perdão por ele até que ele seja ressuscitado."¹

A oração em congregação tem múltiplos efeitos e bênçãos, alguns dos quais são mencionados a seguir:

1. Efeitos e Bênçãos Gerais da Oração em Congregação

1-1. Promoção e Proclamação da Oração Expor a oração à vista dos outros não apenas alegra aqueles que creem, mas também atrai e incentiva outros a participarem.

2-1. Disseminação e Explanação dos Ensinamentos Divinos e dos Ritos Religiosos O Imam Reza (A.S.) disse: "A oração em congregação foi instituída para que a sinceridade, o monoteísmo, o Islã e a adoração a Deus se tornem manifestos e evidentes."²

3-1. A Majestade e a Grandeza do Islã A presença de muçulmanos nas mesquitas não só demonstra a majestade e a grandeza da comunidade muçulmana, mas também expressa a supremacia da religião e de sua escola sobre a existência humana.

4-1. Unidade e Cooperação A oração em congregação representa a unidade dos muçulmanos e é um lugar de manifestação de sua solidariedade, cooperação e ajuda mútua, "com tudo o que contém de ajuda à bondade e à piedade."³

2. Efeitos e Bênçãos Mundanas da Oração em Congregação

2-1. Boa Reputação entre as Pessoas O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Quem realizar as cinco orações diárias em congregação, tenham dele a melhor impressão e o considerem cheio de toda bondade e virtude."⁴

2-2. Resposta à Súplica O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Quando o servo de Deus realiza a oração em congregação e depois pede a Deus uma necessidade, o Deus Poderoso e Glorioso se envergonha de não atender à sua necessidade antes que ele se afaste."⁵

2-3. Cura da Hipocrisia O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Quem participar da oração em congregação por quarenta dias e orar regularmente, receberá dois certificados de imunidade: libertação do Fogo do Inferno e libertação da hipocrisia."⁶

2-4. Estar Sob a Proteção de Deus O Imam Sadiq (A.S.) disse: "Quem realizar a oração do amanhecer e a oração do anoitecer em congregação estará sob a proteção do Deus Poderoso e Glorioso."⁷

2-5. Expiação dos Pecados O Imam Baqir (A.S.) disse: "Três coisas são expiação e cobertura para os pecados: fazer a ablução (wudu) no ar frio, caminhar de dia e de noite para as orações e ser assíduo nas orações em congregação."⁸

3. Efeitos e Bênçãos na Vida Após a Morte

3-1. Companhia no Túmulo O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Fiquem sabendo que quem se dirigir à mesquita para realizar a oração em congregação, para cada passo, setenta mil boas ações e recompensas serão escritas para ele... Se ele morrer nesse estado, Deus designará setenta mil anjos para visitá-lo em seu túmulo, para serem seus companheiros na solidão e pedirem perdão por ele até que ele seja ressuscitado."⁹

3-2. Travessia do Sirat O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Quem quer que esteja onde quer que esteja, se for assíduo na oração em congregação, passará sobre a ponte do Sirat como um relâmpago veloz e brilhante, junto com o primeiro grupo de habitantes do paraíso..."¹⁰

3-3. Libertação do Fogo do Inferno O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Quem participar da oração em congregação por quarenta dias e orar regularmente... receberá dois certificados de imunidade: libertação do Fogo do Inferno e libertação da hipocrisia."¹¹

3-4. Salvação dos Estágios de Medo do Dia do Juízo O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "...No Dia da Ressurreição, Deus reunirá todas as pessoas para a prestação de contas. Então, para cada crente que participou da oração em congregação, Deus facilitará as dificuldades e as provações do Dia da Ressurreição; e Ele então ordenará que ele seja enviado para o Paraíso."¹²

3-5. Elevação de Status O Mensageiro de Deus (P.S.C.E.) disse: "Ó Ali! Três coisas elevam o status e a posição do crente: a ablução completa no ar frio, a espera pela oração após a oração e a participação contínua nas orações em congregação."¹³

Resumo e Conclusão

A oração em congregação é uma manifestação gloriosa da adoração coletiva e um elo entre os corações dos crentes e com Deus. Essa adoração não é apenas um ato individual em grupo, mas uma escola viva para nutrir o espírito de sinceridade, unidade, cooperação e para demonstrar a grandeza da nação islâmica.

De acordo com as narrativas, a oração em congregação é um oceano infinito de virtude que, passo a passo, traz para o orante boas ações, o perdão de pecados e a elevação de status. Essa nobre adoração tem três tipos de efeitos:

Efeitos Gerais: Mostrar a majestade do Islã, promover a oração e os ensinamentos divinos e fortalecer a unidade e a solidariedade entre os muçulmanos.

Mostrar a majestade do Islã, promover a oração e os ensinamentos divinos e fortalecer a unidade e a solidariedade entre os muçulmanos. Efeitos Mundanos: Criar uma boa reputação na sociedade, garantir a resposta às súplicas, curar a hipocrisia, estar sob a proteção divina e expiar os pecados.

Criar uma boa reputação na sociedade, garantir a resposta às súplicas, curar a hipocrisia, estar sob a proteção divina e expiar os pecados. Efeitos na Vida Após a Morte: Ter a companhia de anjos no túmulo, a travessia rápida do Sirat, a libertação do Fogo, a salvação nos estágios difíceis do Dia do Juízo e a conquista de altas posições no paraíso.

De fato, a oração em congregação não é apenas uma ferramenta de comunicação coletiva com Deus, mas também a chave para a coesão e o poder espiritual da nação islâmica. Se essa tradição divina for promovida na sociedade, além do crescimento espiritual do indivíduo, ela fornecerá um grande capital para a honra religiosa, a paz social e a preparação para estar na fileira dos companheiros da verdade.

Palavra Final

A oração em congregação não é apenas um ato de adoração coletiva, mas um pacto celestial que conecta os corações uns aos outros e a Deus. Essa tradição divina é uma manifestação da glória da nação islâmica e o segredo da unidade, honra e paz espiritual entre os muçulmanos; fileiras unidas que começam na mesquita e cuja bênção continua até o paraíso.

Notas: