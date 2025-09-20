súplicas do Alcorão para o Qunut da Oração

Em alguns manuais de jurisprudência prática, é recomendado recitar a seguinte súplica no qunut:
«لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین.»
Tradução: "Não há divindade além de Allah, o Indulgente, o Generoso. Não há divindade além de Allah, o Altíssimo, o Grandioso. Glória a Allah, o Senhor dos sete céus e o Senhor das sete terras e do que há nelas e entre elas, e o Senhor do Trono Grandioso. E todo louvor é para Allah, o Senhor dos mundos. E que a paz esteja com os mensageiros."
Orações Quranicas para o Qunut
Aqui estão algumas orações do Alcorão para o qunut da oração:
1. «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الآْخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ» Tradução: "Senhor nosso, conceda-nos neste mundo o que é bom e o que é bom no outro, e nos salve do castigo do Fogo." (Al-Baqarah, 201)
2. «رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِین» Tradução: "Senhor nosso, derrama sobre nós paciência, firma nossos pés e nos dê a vitória sobre o povo incrédulo." (Al-Baqarah, 250)
3. «رَبَّنا لا تُوءاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرِینَ» Tradução: "Senhor nosso, não nos culpe se nos esquecermos ou errarmos. Senhor nosso, não nos imponha um fardo como o que impôs àqueles que vieram antes de nós. Senhor nosso, não nos faça suportar o que não temos força para aguentar. Perdoa-nos, perdoa-nos e tem misericórdia de nós. Tu és nosso Protetor, então nos dê a vitória sobre o povo incrédulo." (Al-Baqarah, 286)
4. «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّابُ» Tradução: "Senhor nosso, não desvie nossos corações depois de nos ter guiado, e conceda-nos de Ti misericórdia. Por certo, Tu és o Doador." (Al Imran, 9)
5. «رَبَّنا إِنَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النّارِ» Tradução: "Senhor nosso, por certo, cremos. Perdoa, então, nossos pecados e nos salva do castigo do Fogo." (Al Imran, 16)
6. «رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ» Tradução: "Senhor meu, concede-me uma descendência pura, por certo, Tu és o Ouvinte da súplica." (Al Imran, 38)
7. «رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصلاة وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاء» Tradução: "Senhor meu, faze-me cumpridor da oração, e de minha descendência. Senhor nosso, e aceita minha súplica." (Ibrahim, 40)
8. «رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ» Tradução: "Senhor nosso, perdoa-me, a meus pais e aos crentes no Dia em que a prestação de contas for estabelecida." (Ibrahim, 41)
9. «رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَ هَیِّیْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً» Tradução: "Senhor nosso, concede-nos de Ti misericórdia e dispõe para nós, em nosso assunto, retidão." (Al-Kahf, 10)
10. «رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً» Tradução: "Senhor meu, faça-me entrar com uma entrada de verdade e sair com uma saída de verdade, e conceda-me, de Ti, uma autoridade vitoriosa." (Al-Isra', 80)
11. «رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی» Tradução: "Senhor meu, abre meu peito." (Ta-Ha, 25)
12. «رَبِّ زِدْنِی عِلْماً» Tradução: "Senhor meu, aumenta meu conhecimento." (Ta-Ha, 114)
13. «رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ» Tradução: "Senhor meu, não me deixe sozinho, e Tu és o melhor dos herdeiros." (Al-Anbiya, 89)
14. «رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلاً مُبارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ» Tradução: "Senhor meu, faça-me descer em um local abençoado, e Tu és o melhor dos que fazem descer." (Al-Mu'minun, 29)
15. «رَبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیاطِینِ وَ أَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ» Tradução: "Senhor meu, busco refúgio em Ti contra as sugestões dos demônios. E busco refúgio em Ti, Senhor, para que eles não se aproximem de mim." (Al-Mu'minun, 97-98)
16. «رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمِینَ» Tradução: "Senhor meu, perdoa e tem misericórdia, e Tu és o melhor dos misericordiosos." (Al-Mu'minun, 118)
17. «رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُوءْمِناً وَ لِلْمُوءْمِنِینَ وَ الْمُوءْمِناتِ» Tradução: "Senhor meu, perdoa-me, a meus pais e a quem entra em minha casa como crente, e aos crentes e às crentes." (Nuh, 28)
18. «رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمِینَ» Tradução: "Senhor nosso, cremos. Perdoa-nos e tem misericórdia de nós, e Tu és o melhor dos misericordiosos." (Al-Mu'minun, 109)
19. «رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیّاتِنا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً» Tradução: "Senhor nosso, concede-nos, em nossas esposas e descendentes, o refrigério dos olhos, e faze-nos líderes dos tementes a Deus." (Al-Furqan, 74)
20. «رَبَّنَا اصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها کانَ غَراماً» Tradução: "Senhor nosso, afasta de nós o castigo do Inferno, pois, por certo, seu castigo é algo inseparável." (Al-Furqan, 65)
21. «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِاِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِالإِْیمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّکَ رَوءُفٌ رَحِیمٌ» Tradução: "Senhor nosso, perdoa-nos e a nossos irmãos que nos precederam na fé, e não ponha em nossos corações rancor contra os que creram. Senhor nosso, por certo, Tu és Clemente, Misericordioso." (Al-Hashr, 10)
Your Comment