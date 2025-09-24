Quando o Assunto das Pessoas e a Oração no Horário Certo se Conflitam; Qual Tem Prioridade?

A oração no horário correto e em congregação tem prioridade, ou atender às necessidades das pessoas?

As recomendações para a oração no horário correto — especialmente a oração em congregação — são para todos os segmentos da sociedade. Sempre haverá pessoas ocupadas com seus afazeres, e isso não diminui a importância e a virtude da oração em grupo — que leva, no máximo, 20 a 30 minutos em uma mesquita próxima ao local de trabalho.

No entanto, se a situação for de extrema importância e a demora na resolução do assunto de uma pessoa resultar em prejuízo, dano ou aborrecimento para ela, então, cuidar de sua necessidade tem prioridade.¹

A Linha Tênue entre a Virtude da Oração e o Serviço Imediato aos Outros

A oração no horário correto, especialmente em congregação, tem um lugar especial nos ensinamentos islâmicos, e há inúmeras recomendações sobre ela no Alcorão Sagrado e nas narrativas. Essas recomendações são válidas para todos — empregados, trabalhadores, comerciantes, estudantes, gerentes —, pois a oração no horário correto é uma ponte entre o trabalho diário e a conexão sincera com Deus.

No entanto, o Islã é uma religião de equilíbrio e atenção ao bem-estar real das pessoas. Às vezes, podem surgir situações em que atrasar o atendimento a um cliente ou colega cause um prejuízo sério ou aborrecimento. Em tais casos, a ética islâmica e a conduta dos Infallíveis (que a paz esteja com eles) nos ensinam que o serviço imediato ao próximo é superior, mesmo que signifique realizar a oração com um pequeno atraso.

O Princípio Geral: Oração no Horário Correto e em Congregação A oração no horário correto tem tanto virtude espiritual quanto um efeito educativo: ela promove a disciplina, a solidariedade e fortalece o laço social. A oração em congregação é a manifestação prática da unidade e da conexão entre os crentes. A Exceção: Serviço Imediato que Causa Prejuízo Se a espera de uma pessoa ou o atraso de um trabalho essencial causar prejuízo ou incômodo, o serviço a essa pessoa tem prioridade. Esta exceção não diminui o valor da oração; pelo contrário, mostra uma compreensão mais profunda do espírito da religião, que considera o serviço sincero ao próximo como um ato de adoração. Soluções Inteligentes para Conciliar os Dois Planejar as atividades nas instituições e empresas para que coincidam com o horário da oração.

Escolher uma mesquita ou local de oração em grupo próximo ao ambiente de trabalho para reduzir o tempo de deslocamento.

Distribuir as tarefas entre os colegas para que o trabalho das pessoas não seja negligenciado e a oração em congregação possa ser realizada.

Em suma: a oração no horário correto e em congregação é o princípio, mas, às vezes, cuidar imediatamente das necessidades das pessoas é, por si só, uma oração que se manifesta na forma de serviço.²

