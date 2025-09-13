Como Ser uma Pessoa de Ikhlas (Sinceridade)?

A Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA) afirma: O Alcorão diz: "Enquanto a ordem que lhes foi dada era a de adorarem a Deus, sendo-Lhe devotos de pura fé, monoteístas, e observarem a oração, e pagarem o zakat (caridade), porque esta é a religião genuína." (Al-Bayyinah, 5)

Ikhlas (sinceridade) é quando não levamos em consideração nossos próprios desejos e os de outras pessoas, e temos apenas uma motivação em nossas ações: obedecer a Deus e obter a Sua satisfação.

Maneiras de Adquirir Ikhlas

1. Atentar para o Conhecimento e o Poder de Deus. Se soubermos que toda honra, poder e provisão vêm d’Ele, nunca buscaremos honra, poder ou provisão de outra fonte. Se prestarmos atenção ao fato de que, pela vontade de Deus, todas as coisas são criadas e, pela Sua vontade, tudo é aniquilado... Se soubermos que Ele tanto cria quanto destrói os meios, ou seja, Ele faz uma tamareira seca dar tâmaras frescas para a Virgem Maria, e transforma um fogo que deveria queimar em um jardim para o Profeta Abraão, não nos apegaremos a nada além d'Ele.

Centenas de versículos e histórias no Alcorão convidam as pessoas a contemplar o poder de Deus, na esperança de que elas se afastem de tudo que não seja Ele e se voltem para Ele com sinceridade.

2. Atentar para as Bênçãos do Ikhlas. A pessoa sincera tem apenas um objetivo: a satisfação de Deus. Quem tem esse objetivo não busca o elogio de ninguém, não tem medo de críticas, não teme a solidão, não recua em seu caminho, nunca se arrepende, não fica frustrado com a indiferença das pessoas, o desespero não o atinge e, ao seguir o caminho da verdade, não se importa com a maioria ou a minoria.

3. Atentar para a Vontade de Deus. Se soubermos que os corações das pessoas estão nas mãos de Deus e que Ele é o "Transformador dos Corações", faremos nossas ações por Ele. Quando precisarmos do apoio das pessoas, pediremos a Deus que nos dê a afeição e a popularidade necessárias nos corações e na opinião pública.

O Profeta Abraão, nas ardentes planícies de Hejaz, ergueu os alicerces da Caaba e pediu a Deus que inclinasse os corações das pessoas para sua descendência. Milhares de anos se passaram, e a cada ano milhões de pessoas, apaixonadas e mais entusiasmadas do que borboletas, fazem a circunvolução ao redor daquela casa.

Muitas pessoas se esforçam ao máximo para agradar os outros, mas ainda assim não são amadas. E muitas pessoas que se apegam a Deus de todo o coração e cumprem seus deveres com sinceridade, sem esperar nada em troca, são dotadas de grande dignidade e bênçãos nos olhos das pessoas. Portanto, o objetivo deve ser a satisfação de Deus, e a satisfação das pessoas também deve ser pedida a Ele.

4. Atentar para a Permanência da Ação. Uma ação feita por Deus permanece e perdura, pois assumiu a cor de Deus. Mas se uma ação não for feita por Deus, sua validade terminará mais cedo ou mais tarde. O Alcorão diz: "O que está com vocês se esgota, mas o que está com Deus permanece." (An-Nahl, 96). Nenhuma pessoa sensata escolheria o efêmero em vez do permanente.