Foco na Família no Alcorão e no Hadith O Alicerce da Identidade Social e Moral no Pensamento Xiita

A família possui um lugar de destaque no pensamento islâmico. O Sagrado Alcorão a descreve como fonte de tranquilidade (sakīnah), misericórdia (rahmah) e amor (mawaddah). Deus Todo-Poderoso diz:
"E entre os Seus sinais está o fato de Ele ter criado, para vós, vossas esposas, de vós mesmos, para que encontreis sossego nelas, e Ele estabeleceu entre vós afeição e misericórdia." (1)
Este versículo demonstra que a base da família se sustenta em três pilares: sosiego/paz espiritual, afeição sincera e misericórdia mútua.
O Estatuto da Família nas Narrações Xiitas
O Santo Profeta (S.A.A.W.) disse:
"Não foi erigida no Islã construção mais amada por Deus Todo-Poderoso do que o casamento (tazwīj)." (2)
O Imām Sadiq (A.S.) também enfatizou:
"Aquele que se casa, por certo, preservou metade de sua religião." (3)
Estes Hadiths demonstram o papel fundamental da família em assegurar a religiosidade, a ética e a identidade dos crentes.
O Modelo Familiar na Conduta de AhlulBayt (A.S.)
Na perspectiva xiita, AhlulBayt (A.S.) representa o modelo completo de família. A vida conjugal de Amir al-Mu'minin Ali (A.S.) e Hazrat Fātimah Zahra (S.A.) é um exemplo brilhante da centralidade da família islâmica.
É narrado que o Profeta (S.A.A.W.), no casamento de Ali (A.S.) e Fātimah (S.A.), orou:
"Ó Deus, abençoa ambos, e abençoa o que está sobre eles, e abençoa a eles em sua descendência." (4)
Esta súplica indica que a continuidade da descendência justa e a centralidade familiar são um valor divino.
Na visão da escola do Xiismo, a família possui um papel multifacetado:
1. O Papel Educacional (Tarbiatī):
O Xiismo acredita que a fé e a Wilāyah (Liderança Espiritual) de AhlulBayt (A.S.) são primeiramente estabelecidas na família. Um Hadith do Imām Sajjad (A.S.) afirma:
"O direito do filho é que saibas que ele é de ti e a ti é atribuído na vida imediata, tanto em seu bem quanto em seu mal." (5)
2. O Papel Ético e Espiritual:
O Imām Ali (A.S.) frequentemente enfatizou a divisão justa de responsabilidades no lar. A divisão de tarefas entre ele e Hazrat Zahra (S.A.) serve de modelo para uma vida conjugal de fé. (6)
3. O Papel Social:
Na visão xiita, a família é a menor unidade da "Sociedade de Wilāyah". Na verdade, uma sociedade construída sobre a Wilāyah de AhlulBayt (A.S.) é formada por famílias religiosas e comprometidas.
A Perspectiva de Pensadores Xiitas Contemporâneos
O Aiatolá Jawadi Amoli, em sua exegese Tasnīm, escreve:
"A família é o ambiente de crescimento da fé e da ética; assim como a sociedade saudável é o produto da família saudável." (7)
O Mártir Mutahhari, em seu livro O Sistema de Direitos da Mulher no Islã, enfatiza:
"O Islã, ao criar equilíbrio nos direitos e deveres da mulher e do homem, transformou a família em uma instituição ética, jurídica e social." (8)
Estas opiniões demonstram que os pensadores xiitas consideram a família o eixo da educação religiosa e social.
Considerando as crises atuais, como o divórcio, o individualismo extremo e o colapso do capital social, o retorno aos ensinamentos xiitas sobre a família pode ser um modelo estratégico. O fortalecimento do amor, o respeito pelos direitos mútuos dos cônjuges e a transmissão da Wilāyah de AhlulBayt (A.S.) à nova geração são soluções que podem manter a família xiita estável e resiliente perante as crises modernas.
No Alcorão e nas narrações de AhlulBayt (A.S.), a família é definida como o eixo do estilo de vida islâmico. O Xiismo, ao enfatizar a Wilāyah e a educação da fé no seio familiar, considera-a a base da sociedade de Wilāyah. No mundo atual, a centralidade da família pode ser uma resposta às crises sociais e reconstruir a identidade islâmica.
