Preparação de um bolo de 200 metros e decoração floral do Santuário de Al-Kadhimain em celebração ao nascimento do Imam Jawad (a.s.)

No dia 10 do mês de Rajab, aniversário do nascimento do Imam Jawad (a.s.), o sagrado santuário em Al-Kadhimain se preparou para receber visitantes e peregrinos.

Durante as várias cerimônias realizadas no santuário, servos, peregrinos e devotos do Imam deram boas-vindas a esta data especial, e também ao nascimento de seu antecessor, o Imam Ali (a.s.), que será comemorado nos próximos dias, embelezando o santuário com decorações florais.

Os servos ornamentaram os sagrados mausoléus do Imam Kazim e do Imam Jawad (a.s.) com flores. Além disso, o santuário foi decorado com faixas e inscrições com os nomes do Imam Jawad (a.s.) e do Imam Ali (a.s.).

O preparo e decoração de um bolo de 200 metros no pátio do santuário e sua distribuição entre os peregrinos foi outro dos eventos especiais em comemoração ao nascimento do Imam Jawad (a.s.).

A hospedaria do santuário também aumentou a preparação de refeições votivas (nazri) para marcar esta data especial.