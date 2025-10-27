As Sabedorias de Nahj al-Balagha 20 A Sabedoria de Imam Ali em Perdoar as Falhas de Pessoas Nobres

Abna Brasil:, o Aforismo 20 de Nahj al-Balagha é um ditado de Amir al-Mu'minin (A.S.) sobre o perdão das falhas de pessoas respeitadas e figuras notáveis. A narrativa diz:

«أَقِیلُوا ذَوِی الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، فَمَا یَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلاَّ وَ یَدُ اللَّهِ بِیَدِهِ یَرْفَعُهُ.»

"Perdoem as falhas daqueles que têm nobreza e caráter, pois ninguém dentre eles tropeça sem que a mão de Deus esteja em sua mão para levantá-lo."

Alguns comentaristas de Nahj al-Balagha traduzem a frase "Dawi al-Muru'at" (ذَوِی الْمُرُوءَاتِ) como "pessoas com status social". Embora essa palavra também seja traduzida como "masculinidade e cavalheirismo", cada uma dessas traduções compartilha o conceito de "respeito e caráter" e pode ser entendida como "possuidor de dignidade".

A palavra "atharat" (عَثَرَاتِ) se refere a erros que não estão à altura da dignidade de uma pessoa, ou a ações que são inconsistentes com seu status individual e social, prejudicando sua posição moral.

Embora não haja uma correspondência exata deste hadith em todas as fontes, e a cadeia de transmissão de Seyed Razi não seja conhecida atualmente, existem narrativas em vários livros com significados semelhantes, mas com pequenas variações. Por exemplo, em livros anteriores a Seyed Razi, como Usul al-Kafi, este conceito é transmitido de Imam Sadiq (A.S.) da seguinte forma:

«اجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُّ بِهَا شَیْئاً.»

"Perdoem as falhas das pessoas de bom caráter e as absolvam, pois a mão de Deus está sobre eles assim" — e ele gesticulou com a mão como se estivesse cobrindo algo com sua sombra.

Além disso, Ibn Qutaybah Dinawari em seu livro Uyun al-Akhbar narra um hadith similar do Profeta (S.A.A.S.):

«ورّوا لذوی المروءات عن عثراتهم، فوالذی نفسی بیده إنّ أحدهم لیعثر وإنّ یده لفی ید الله.»

"Ignorem as falhas das pessoas de nobreza, pois, por Aquele em cuja mão está minha alma, um deles não tropeça sem que sua mão esteja na mão de Deus."

Outras fontes que contêm hadiths semelhantes sobre este tópico incluem Ghurar al-Hikam, de Amidi Tamimi, Rabi' al-Abrar, de Zamakhshari, Bihar al-Anwar, de Allamah Majlisi, e Kanz al-'Ummal, de Muttaqi Hindi.

Na poesia persa, existem versos que se alinham com o ditado de Amir al-Mu'minin (A.S.). Por exemplo, os seguintes versos do poeta Hafez de Shiraz podem ser considerados uma tradução poética deste ensinamento de Imam Ali (A.S.):

Quem quer que se mantenha ao lado do povo de Deus, Será protegido por Deus de todos os males.

Não falarei do segredo do Amigo, exceto com o Amigo, Pois o familiar guarda a palavra do familiar.

Ó coração, vive de tal forma que, se teu pé escorregar, Um anjo te segure com duas mãos em oração.

Fontes: