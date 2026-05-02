A Missão de Mensageiros: Os Soldados Zaynabi do Novo Século

De acordo com a Agência Internacional de Ahl al-Bayt (ABNA): O clérigo Mohammad Hossein Amin, escritor e pesquisador religioso, escreveu um artigo exclusivo para a ABNA no qual explica as novas missões da geração jovem diante das invasões culturais e jornalísticas. Leia a seguir:

Cada jovem, um veículo de despertar

Em uma época em que os impérios midiáticos tentam enterrar a verdade sob camadas espessas de mentiras, cada jovem consciente é, por si só, um “veículo de comunicação”. Esse pequeno púlpito que temos nas mãos pode ser a voz da opressão da verdade ou o eco do falso. Nossa primeira missão é passar de um simples transeunte no espaço virtual a um “produtor inteligente” que, com a linguagem da arte e da lógica, remove a ferrugem do rosto da verdade.

Não podemos esperar que os outros fabriquem as notícias para nós e que sejamos apenas consumidores. O jovem que segue o padrão da Escola de Ahl al-Bayt (a.s.) é aquele que, apoiado no ensinamento “کُونُوا لَنَا زَیْناً” (Sede nossa beleza), produz conteúdos que são ao mesmo tempo belos e despertadores. Ser um veículo de comunicação significa estar presente de forma ativa nas redes sociais para difundir as virtudes e confrontar as feiuras — não com linguagem amarga, mas com uma expressão que atraia os corações para a luz.

O poder de uma mensagem curta, porém nascida da fé e da consciência, às vezes é maior do que várias horas de programação televisiva. Quando nossos jovens, dominando as ferramentas modernas, traduzem conceitos elevados humanos e religiosos para a linguagem do dia a dia, estão na verdade realizando o “jihad da explicação”. Cada clique e cada conteúdo, quando feitos com a intenção correta, representam um passo no caminho do socorro divino e do apoio à frente da verdade contra os ataques ocultos do inimigo.

A arquitetura da esperança em tempos de ataque do desespero

O inimigo, na guerra suave, mira o coração pulsante da sociedade: a “esperança”.

Eles querem, por meio da ampliação das fraquezas e da minimização das conquistas, plantar a semente do desespero no coração da geração jovem, para que o impulso de se mover desapareça. Nesse cenário, o papel de cada jovem é o de um “portador de luz”; alguém que, ao recordar as promessas infalíveis de Deus, rompe a escuridão do desespero e devolve vida à sociedade.

Criar esperança não significa ignorar as realidades, mas ver o “poder de Deus” ao lado das dificuldades. O Sagrado Alcorão afirma com clareza: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» — “Com a dificuldade vem a facilidade”. O jovem muçulmano, ao divulgar sucessos, destacar os pontos fortes nacionais e religiosos e criar um ambiente de alegria espiritual, está neutralizando as bombas químicas midiáticas que buscam envenenar o espírito da sociedade.

Devemos aprender, no espaço virtual, a oferecer soluções em vez de lamentações e a falar da luz em vez da escuridão. Criar correntes de bondade, reler as histórias de heróis reais e recordar os horizontes brilhantes da civilização islâmica são todos exemplos de criação de esperança. Um jovem que tem esperança em si mesmo pode mover os outros, e essa é a chave da vitória na batalha das vontades, que leva o inimigo ao impasse.

Do conformismo ao comando: Como ser soldado da narrativa?

Ser soldado da narrativa significa apresentar nossa versão sincera e precisa de um fato antes que o inimigo consiga impor sua narrativa distorcida.

O consumidor passivo é aquele que aceita tudo o que lhe dão. Já o “soldado da narrativa” entra em campo com perspicácia (بصیرة). Ele possui o poder da “análise” e sabe que, por trás de cada imagem e palavra, existe um pensamento e um objetivo oculto.

Para ter sucesso nesse caminho, precisamos ir da superfície à profundidade. O estudo da história, o conhecimento dos fundamentos religiosos e o reconhecimento dos métodos de engano midiático são nossos equipamentos nessa batalha. Imam Ali (a.s.) descreve os companheiros verdadeiros: «حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَی أَسْیَافِهِمْ» — “Eles carregaram sua perspicácia sobre suas espadas”. Hoje, nossa caneta e nosso teclado são essas espadas que devem ser movidas com plena perspicácia.

O soldado da narrativa não permite que o “carrasco” e o “mártir” troquem de lugar. Com investigação (تبیّن) e questionamento, ele fecha os caminhos de infiltração da mentira. Esse papel ativo significa que não devemos esperar apenas para nos defender, mas que devemos realizar um “ataque cultural” positivo e exportar as belezas de nossa cultura para o mundo. O jovem que, com análise correta, desata os nós mentais de seus contemporâneos é um comandante que, na trincheira da narrativa, protege a identidade de uma nação.

Fontes e notas de rodapé: