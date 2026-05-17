A Graça de Deus para os "Amigos de Deus" (Awliya Allah) e os "Que Confiam" (Mutawakkilun)

Introdução: A intimidade com Deus na visão do Imam Ali (A.S)

Segundo as palavras do Imam Ali (A.S), aqueles que alcançam o estado de "Amigos de Deus" (Awliya Allah) ou se colocam na fileira dos "Que Confiam plenamente em Deus" (Mutawakkilun) desfrutam de uma relação íntima com o Criador. Deus remove suas dificuldades, seus corações se tornam sedentos por Ele, nunca se curvam diante dos problemas e aflições, e jamais perdem a paz de espírito ou a confiança.

O Imam (A.S) diz a respeito:

"Se a solidão os amedronta, a Tua lembrança é a companhia que os conforta. Se as aflições e dificuldades caem sobre eles, refugiam-se em Ti, pois sabem que as rédeas de todas as coisas estão em Tuas mãos e que a fonte de todas elas procede do Teu decreto."

A Súplica do Imam Ali (A.S) na Abertura da Carta 227 do Nahj al-Balaghah

No início da Carta 227 do Nahj al-Balaghah, o Imam (A.S) dirige-se a Deus com esta bela e edificante súplica:

"Ó Senhor! Tu és, para os Teus amigos, a melhor das companhias. E, para aqueles que confiam em Ti, és o mais pronto solucionador de problemas."

A expressão árabe original é:

"Allahumma innaka anasul anisina li-awliya'ika, wa ahdaruhum bil-kifayati lil-mutawakkilina 'alaik."

Isso significa que aqueles que possuem essas duas qualidades – serem Amigos de Deus ou confiarem plenamente n'Ele – serão agraciados com essa imensa bênção: a intimidade com Deus e a certeza de que Ele removerá suas dificuldades. Dessa forma, o Imam (A.S), ao mesmo tempo que suplica ao Senhor, ensina lições profundas de construção do caráter humano.

Deus Conhece o que Há no Íntimo e nos Corações

Como a solução dos problemas depende do conhecimento profundo deles, o Imam (A.S) complementa:

"Tu os observas em seus segredos mais íntimos, tens conhecimento do que há em suas consciências e sabes até onde alcança a visão de suas mentes. Seus segredos estão todos desvelados para Ti, e seus corações são apaixonadamente sedentos por Ti."

De fato, Deus conhece tudo o que está oculto e manifesto em nós, pois Ele está mais perto de nós do que nós mesmos. Como o Alcorão afirma (Surah Qaf, 50:16):

"E, com efeito, criamos o homem e sabemos o que sua alma lhe segreda, e Nós estamos mais perto dele do que sua veia jugular."

Diferença entre Sarair (segredos íntimos) e Damair (consciências/ intenções)

Sarair ( سرائر ) – geralmente se refere aos estados morais e emocionais escondidos.

– geralmente se refere aos estados morais e emocionais escondidos. Damair (ضمائر) – refere-se às intenções que a pessoa alimenta no coração e que a movem a agir.

Às vezes, ambas as palavras são usadas com o mesmo significado. Já Basair (بصائر), plural de Bassirah, significa "visão intelectual" ou "insight". Essas expressões, além de completarem o significado da súplica, trazem uma mensagem universal: estejamos sempre atentos ao nosso aparente e escondido, às nossas intenções e ações, pois Deus está plenamente ciente de tudo.

A frase final – "Seus corações são apaixonadamente sedentos por Ti" – é o resultado natural da fé, do conhecimento e da confiança em Deus. Quanto maior o conhecimento e a fé n'Ele, maior será a saudade e o anseio por essa Fonte de misericórdia, amor e generosidade.

A Força dos Amigos de Deus Diante das Aflições

O Imam (A.S) continua, mostrando que os Awliya Allah e os Mutawakkilun jamais se curvam diante das dificuldades ou perdem a paz e a confiança. Ele diz:

"Se a solidão os amedronta, a Tua lembrança é a companhia que os conforta. Se as aflições e dificuldades caem sobre eles, refugiam-se em Ti, buscando proteção, pois sabem que as rédeas de todas as coisas estão em Tuas mãos e que a fonte de todas elas procede do Teu decreto."

Ou seja:

Na solidão – não se sentem sós, porque a lembrança de Deus os acompanha.

– não se sentem sós, porque a lembrança de Deus os acompanha. Nas aflições – não se desesperam, pois correm para Deus como refúgio.

Conclusão: O Fruto da Confiança e da Amizade com Deus

Todos esses estados e qualidades nascem da crença no Tawhid Af'ali (Unicidade das Ações de Deus – a crença de que toda ação e poder provêm d'Ele). Isso mostra que, quando esse ramo do monoteísmo se torna vivo e fértil dentro da alma humana, produz frutos preciosos:

A pessoa jamais se sente sozinha diante dos problemas.

diante dos problemas. A pessoa jamais se sente estrangeira na própria solidão.

A intimidade com Deus transforma a solidão em companhia e as aflições em oportunidades de buscar refúgio no Amor Infinito.