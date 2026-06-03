A história do forno e o verdadeiro critério dos companheiros do Imam Sadiq (A.S.)

Durante o período das revoltas contra os abássidas, muitos acreditavam que as condições estavam favoráveis para que o Imam Ja'far as-Sadiq (A.S.) assumisse o governo. No entanto, por meio de uma simples prova, o Imam demonstrou que alegar apoio não é suficiente. O que conduz a frente da verdade à vitória é a fé sincera, a obediência e a confiança absoluta no Imam, e não apenas slogans, entusiasmo momentâneo ou o grande número de seguidores.