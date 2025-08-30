Cartas do Nahj al-Balagha 16: Gerenciando o Campo de Batalha com Poder na Guerra

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), as cartas de onze a dezesseis do Nahj al-Balagha compreendem uma série de instruções militares. Estas incluem orientações para o movimento, comandos ao avistar o inimigo, ênfase na obediência à liderança, atenção à execução de cada ação no momento adequado, conselhos para não iniciar a guerra e como lidar com inimigos fracos, ênfase na oração durante o combate e a fixação de um objetivo comum ao lutar contra os inimigos.

Na Carta Dezesseis, que faz parte do discurso do Imam Ali (A.S.) durante a Batalha de Siffin, o Imam (A.S.) expressa outros pontos militares que devem ser considerados uma necessidade de atenção às táticas de guerra ao confrontar os inimigos. Este hadith alawi foi narrado antes de Sayyid Radhi em várias fontes, como o livro "Siffin" de Nasr ibn Muzahim, bem como o livro Usul al-Kafi do falecido Kulayni.

A Tática Militar e a Resolução do Combatente

O Imam Ali (A.S.), nesta carta, dirigindo-se às suas forças, diz: «لَا تَشْتَدَّنَّ عَلَیْکُمْ فَرَّةٌ بَعْدَهَا کَرَّةٌ وَ لَا جَوْلَةٌ بَعْدَهَا حَمْلَةٌ» — "Não se perturbem com recuos táticos que são prelúdios de outros ataques, nem com movimentos militares que são prelúdios de mais ataques."

É natural que, em qualquer batalha, os comandantes seniores, de acordo com planos estratégicos e condições de tempo e lugar, tomem decisões para expandir ou reduzir o alcance do combate. Esse planejamento inteligente não deve criar ambiguidade nos objetivos finais da batalha ou dúvida na forma de gerenciar a guerra para os combatentes.

Tradutores e comentaristas do Nahj al-Balagha consideraram dois significados para a palavra "Jawlah" (جولة): um grupo acredita que esta palavra significa "fuga de curta duração", e outro grupo considera esta palavra como "diversidade de movimentos" e mover-se para cá e para lá; assim como na língua persa, a palavra "Jawlan" (جولان) é usada no sentido de "dominar o campo" e "atacar".

Considerando ambos os significados, deve-se notar que, às vezes, uma fuga de curta duração é uma ferramenta para atrair o inimigo para novas armadilhas, e às vezes a diversidade de movimentos e a mudança de métodos e táticas levam à confusão do inimigo durante a batalha.

A Execução Decisiva no Campo de Batalha

A confiança no planejamento dos comandantes na gestão do campo de batalha resultará na firmeza dos combatentes na luta contra os inimigos; como o Imam Ali (A.S.) continua dizendo: «وَ أَعْطُوا السُّیُوفَ حُقُوقَهَا وَ وَطِّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا، وَ اذْمُرُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الطَّعْنِ الدَّعْسِیِّ وَ الضَّرْبِ الطِّلَحْفِیِّ» — "Deem às vossas espadas os seus direitos e ponham os flancos do inimigo no chão da destruição. Desejem sempre que vossas lanças rasguem os corpos e que vossos golpes sejam duros e mortais."

Em outras palavras, o Imam (A.S.) enfatiza que cada combatente em qualquer cenário de batalha deve, com firmeza e determinação, pensar em seus deveres e estar pronto para desferir golpes mortais nos inimigos.

Nas condições atuais, o confronto direto com os inimigos não está disponível para todos; cada um deve conhecer seu lugar nas diversas batalhas da mídia, propaganda, cultura, economia e política contra o inimigo e cumprir o direito das armas reais e virtuais que possui nessas batalhas «وَ أَعْطُوا السُّیُوفَ حُقُوقَهَا» — "Deem às vossas espadas os seus direitos". Nesse esforço jihadista, todos os seus esforços e todos os seus desejos devem ser para derrubar o inimigo e desferir-lhe golpes duros e mortais. É claro que esses esforços e a tomada de passos para realizar esses desejos requerem informações corretas, autoconfiança suficiente, discernimento na execução adequada dos planos e confiança em Deus.