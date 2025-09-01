Imam Askari (A.S.) Considerava a Ética a Melhor Ferramenta de Propaganda; A História da Fome em Samarra

Hoje é o aniversário de martírio do Imam Hasan Askari (A.S.). O décimo primeiro sol brilhante do céu do Imamato e da liderança, Sua Santidade Imam Hasan Askari (A.S.), segundo uma narrativa, nasceu no dia 8, e segundo outra, no dia 10 do mês de Rabi' al-Thani do ano 232 da Hégira Lunar, em Medina Munawwara. Seu pai respeitado era o Imam Ali al-Naqi al-Hadi (A.S.) e sua mãe era uma mulher nobre e piedosa chamada Hadith (S.A.).

Seu famoso título, "Askari", deve-se à sua residência forçada na área militar de Samarra, e entre seus outros títulos está "Zaki". Sua alcunha é "Abu Muhammad".

O Imam Hasan Askari (A.S.) foi martirizado no dia 8 de Rabi' al-Awwal do ano 260 da Hégira, devido a uma conspiração e envenenamento pelo regime abássida, e foi sepultado em sua casa, que agora é o santuário sagrado dele e de seu pai, o Imam Hadi (A.S.). Este lugar também foi a casa do Imam Mahdi (A.S.). Além disso, Lady Narjes Khatun, a nobre mãe do Imam al-Asr (A.S.), e Lady Hakimeh Khatun, sua tia, também estão enterradas no mesmo local. Nos últimos anos, o santuário sagrado desta família foi profanado por grupos wahabitas, mas foi reconstruído e hoje é um local de peregrinação para os amantes da Ahl al-Bayt (A.S.), tanto xiitas quanto sunitas. Grandes estudiosos sunitas também mencionaram a peregrinação a este local em seus livros, e às vezes, pela bênção da espiritualidade deste santuário, alguns deles se inclinaram para a escola de pensamento da Ahl al-Bayt (A.S.).

Nesta ocasião, sentamo-nos para uma conversa com o Hojjat al-Islam Amirali Hasanloo, professor da Hawza e gerente do grupo de história e sira do Centro de Estudos e Respostas a Dúvidas das Hawzas Islâmicas, cujo resultado você pode ler a seguir:

O Impacto da Transferência do Imam Askari (A.S.) para Samarra

A infância e a meninice do Imam Hasan Askari (A.S.) foram passadas em um ambiente repleto da luz da orientação e do perfume da profecia. Ele nasceu na casa da revelação, uma família que era a fonte do Imamato, o centro da orientação e a referência geral da Ummah Islâmica. Desde os primeiros momentos de sua vida, ele esteve longe de qualquer impureza e foi educado, sob as bênçãos divinas, em uma casa que era uma mina de conhecimento, virtude e espiritualidade. Desde o início, o curso de sua vida foi traçado para que ele assumisse a liderança futura da Ummah em um momento sensível.

O Imam Hasan Askari (A.S.) aprendeu ética, sabedoria e política religiosa desde a infância, sob a tutela de seu pai, o nobre Imam Hadi. De acordo com relatos históricos, aos cerca de quatro anos de idade, ele foi transferido com seu pai de Medina para Samarra; um evento que foi um ponto de virada significativo em sua vida. Essa transferência foi, na verdade, uma forma de exílio e confinamento forçado ordenada pelos califas abássidas para manter a família da Ahl al-Bayt sob a supervisão direta do governo.

Naquela época, Samarra era uma grande guarnição militar, onde grande parte era dedicada à moradia das forças armadas do califado. A área onde a família do Imam se estabeleceu era chamada "Askar", um bairro militar que era separado das outras partes da cidade por um muro e uma cerca, limitando efetivamente a liberdade de seus residentes. Foi essa residência forçada que fez com que ele ficasse conhecido como "Askari". Nesses primeiros anos em Askar, o Imam Hasan Askari (A.S.) familiarizou-se de perto com a estrutura de opressão, pressão de segurança e políticas de controle dos abássidas. Essa experiência precoce preparou sua mente e espírito para um futuro no qual ele teria que exercer a maior influência espiritual sobre sua Ummah com a menor liberdade aparente.

A Estratégia de Sigilo do Imam Hadi (A.S.)

Um dos pontos importantes na vida do Imam Hasan Askari (A.S.) em seus primeiros anos foi a estratégia especial de seu pai, o nobre Imam Hadi, para protegê-lo. O Imam Hadi sabia bem que seu filho seria uma conexão importante entre a era da presença e o período da ocultação, e que os inimigos já nutriam um ódio profundo por ele. Por essa razão, para preparar os xiitas para aceitar a ocultação do Imam Mahdi (A.S.) e também para proteger a vida de Hasan Askari (A.S.), ele não revelava a presença de seu filho a não ser para companheiros especiais e pessoas de total confiança. Em suas conversas, ele falava pouco sobre a posição e a grandeza de seu filho para não despertar a sensibilidade dos abássidas. Esse sigilo resultou em poucas fontes históricas sobre sua infância e adolescência.

O Imam Hasan Askari (A.S.) foi um dos Imams cuja vida foi curta e cheia de dificuldades. Ele foi martirizado antes de completar trinta anos. Os anos de juventude do Imam Hasan Askari (A.S.) foram passados vendo de perto o comportamento do califa e da corte abássida com seu pai; um comportamento misturado com frieza, humilhação e restrição. Ele testemunhou muitos eventos amargos contra a Ahl al-Bayt e sabia que a política principal dos governantes era contê-los, enfraquecê-los e controlá-los espiritual e politicamente. Até mesmo as notícias que chegavam de fora de Samarra afligiam seu coração. Por exemplo, quando a notícia da destruição do túmulo do Imam Hussein e a profanação clara daquele local sagrado pelos tiranos chegou a ele, uma profunda e dolorosa tristeza tomou conta de todo o seu ser. Essas experiências, além do aspecto emocional, fortaleceram sua visão política e estratégica na confrontação com os inimigos e prepararam o terreno para suas futuras estratégias de Imamato.

Recomendações do Imam Askari (A.S.) e a Unidade da Ummah

Uma das recomendações centrais e recorrentes do Imam Hasan Askari (A.S.) a seus seguidores era o bom comportamento e a camaradagem com outros muçulmanos, independentemente de suas inclinações religiosas. Ele convidava os xiitas à sinceridade na fala, fidelidade nos depósitos, bom caráter no convívio e empatia com as dificuldades e problemas dos outros. Na visão do Imam, a boa ética é a melhor ferramenta de propaganda; pois o que afeta os corações é a experiência direta das pessoas com o comportamento de um xiita, e não apenas sermões ou debates teológicos.

Essas recomendações foram emitidas em um momento em que a sociedade islâmica, especialmente em Samarra, estava sob a pressão e a vigilância de segurança dos abássidas. O regime do califado acusava os xiitas de violência e conflito para arruinar a imagem da escola de pensamento da Ahl al-Bayt. A estratégia do Imam era invalidar essa imagem criada pelo governo na realidade social, por meio de um bom caráter visível e relações cordiais com os seguidores de outras seitas.

É interessante notar que fontes sunitas autênticas também estão repletas de relatos que elogiaram a posição elevada e a personalidade espiritual do Imam Askari. Exceto por grupos extremistas com laços visíveis ou ocultos com o colonialismo que incitaram a violência sectária nos últimos séculos, a maioria dos sunitas, no passado e no presente, tem respeito e afeto pelos Imams da Ahl al-Bayt. A recomendação do Imam Hasan Askari (A.S.) a seus seguidores tem significado precisamente neste contexto: manter os laços de amizade e confiança com o corpo da Ummah Islâmica de forma que os inimigos não possam aprofundar as divisões.

A importância desta abordagem para a unidade da Ummah vai além de uma recomendação ética pessoal. Esta política suave era tanto um escudo defensivo contra a guerra psicológica do governo quanto um terreno para a participação dos muçulmanos em face de perigos comuns, seja um perigo militar ou uma invasão intelectual e cultural. Na verdade, com este ensinamento, o Imam Askari promoveu uma cultura de coexistência honrada, que não era nem passividade diante da corrupção nem rigidez na face das diferenças, mas um modelo equilibrado para preservar a identidade xiita no coração da grande sociedade islâmica.

A Fome em Samarra e a Liderança do Imam Askari (A.S.)

"Karama" (milagre) na língua persa significa um ato extraordinário que emana dos santos de Deus. Também é usado nos significados de generosidade, perdão, cavalheirismo e presentes preciosos. O termo "Karamat" é o seu plural. A existência de Imams infalíveis entre as pessoas é a maior das Karamat, pois eles são a fonte da generosidade e do perdão divinos. Na visão da Peregrinação de Jami’a Kabira, a presença do Imam na Terra causa a abertura das bênçãos do céu e da terra, e sua ausência as fecha; embora muitas pessoas não apreciem esse favor. Além das Karamat gerais dos Imams que incluem todas as criaturas, eventos especiais também ocorreram durante suas vidas, que foram uma Karama particular para um indivíduo ou grupo. A vida curta, mas abençoada, do Imam Hasan Askari (A.S.) está cheia de tais eventos.

A história da fome em Samarra e a Karama do Imam Hasan Askari (A.S.) é um dos incidentes mais notáveis durante seus seis anos de Imamato; um evento que tem camadas significativas tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista doutrinário e social. Relatos xiitas autênticos e até mesmo relatos em fontes sunitas, fornecem uma imagem clara deste evento: nos anos finais da vida do Imam Hasan Askari (A.S.), Samarra - a capital do califado abássida - sofreu com a seca e a fome. A situação tornou-se tão grave que a insatisfação pública aumentou e tanto o povo quanto o regime do califado buscavam por qualquer esperança. Em tal situação de crise, o Catholicos (o clérigo sênior dos cristãos) encontrou uma oportunidade de realizar uma cerimônia de oração pela chuva para provar sua retidão e consolidar a posição dos cristãos.

Com a permissão e o apoio dos califas abássidas, o Catholicos e um grupo de seus seguidores foram para os desertos ao redor da cidade para orar. Quando eles levantaram as mãos para orar, uma nuvem escura apareceu e uma chuva generalizada caiu. Esta cena surpreendeu não apenas os cristãos, mas também alguns muçulmanos. Alguns ingênuos pensaram que talvez a oração e o ritual cristão fossem mais perfeitos e eficazes. Os rumores abalaram a fé das pessoas comuns e o murmúrio de conversão ao cristianismo aumentou.

A notícia desta onda de dúvida chegou aos ouvidos de Mu'tamid al-Abbasi. Ele, que, por um lado, temia perder o prestígio do califado entre os muçulmanos e, por outro, estava com medo do crescimento da influência cristã, percebeu que apenas uma figura da família do Profeta poderia acalmar esta sedição e tranquilizar as mentes. Assim, Mu'tamid ordenou que o Imam Hasan Askari (A.S.), que vivia sob constante restrição e vigilância, fosse imediatamente levado ao palácio.

O Imam, com calma e sem se opor ao princípio de realizar a cerimônia novamente, sugeriu que no dia seguinte os mesmos cristãos voltassem ao deserto para orar. Desta vez, o Imam também os acompanharia, mas com uma condição: que fosse possível uma supervisão próxima do trabalho do monge e de seus companheiros. No dia prometido, a caravana cristã chegou ao deserto. Mais uma vez, o Catholicos levantou a mão para orar. No mesmo instante, o Imam perguntou, "peguem sua mão direita e vejam o que ele esconde nos dedos." Quando os agentes abássidas abriram suas mãos, uma parte de um osso escuro apareceu. O Imam disse claramente: "Este osso é do corpo de um dos profetas de Deus, e com a permissão de Deus, sempre que é levantado para o céu, chove." Eles puseram o osso de lado, o Catholicos orou novamente, mas nenhuma nuvem apareceu no céu. Então o Imam orou com o mesmo osso; uma nuvem espessa apareceu e uma chuva misericordiosa caiu.

Com esta história, a dúvida dos muçulmanos desmoronou e o truque foi revelado. A posição acadêmica e espiritual do Imam Hasan Askari (A.S.) foi fortalecida não apenas entre o povo de Samarra, mas também com Mu'tamid al-Abbasi. O Imam transformou esta situação de crise em uma oportunidade para consolidar a posição da Ahl al-Bayt. Esta ação foi parte da mesma propaganda silenciosa e Karama orientadora que, na sira do Imam, era uma ferramenta eficaz de liderança na opressão política.