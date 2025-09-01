Realização do Dia da Herança Islâmica em Calgary, Canadá: da apresentação do Islã ao apoio à Palestina

Segundo a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), em uma atmosfera cheia de diversidade cultural, solidariedade e irmandade islâmica, a cidade de Calgary, a cidade mais importante da província de Alberta, no Canadá, sediou o evento “Dia da Herança Islâmica”, realizado no Cowboys Park, no centro da cidade. O evento, com sua atmosfera alegre, amigável e vibrante, demonstrou o espírito de unidade social.

O festival, que durou das 11h às 20h, foi recebido com grande entusiasmo por famílias árabes, muçulmanas e de outras culturas, que se reuniram para desfrutar de um dia cheio de alegria e atividades gratuitas.

Fortalecendo conexões e elevando a conscientização

O festival começou com o discurso de boas-vindas do presidente do Instituto ICNA, organizador e apoiador do evento. Ele enfatizou a importância do evento para fortalecer as conexões culturais entre as diversas comunidades islâmicas e construir pontes com a comunidade local por meio de atividades que combinam entretenimento e educação.

O evento contou com a presença de vários ministros, membros do parlamento, e figuras políticas, sociais e religiosas da província de Alberta, no Canadá. A Polícia de Calgary também participou do evento, e Cory Dilly, o vice-chefe de polícia da cidade, ao dar as boas-vindas aos participantes, enfatizou a importância de preservar a diversidade cultural, a unidade e a segurança da comunidade.

O xeque Jamal Hamoud, mufti dos muçulmanos da província de Alberta, em seu discurso aos visitantes do festival, enfatizou a importância de apresentar o Islã à comunidade e, citando um hadith do Profeta do Islã, disse: “Quem dorme com a barriga cheia enquanto seu vizinho está com fome e ele está ciente disso, não tem fé em mim.”

Ele acrescentou: O mundo de hoje se tornou uma aldeia global, onde a empatia com os seres humanos sofredores em qualquer parte dele é um dever humano e islâmico.

Hamoud também enfatizou a necessidade de repetir tais eventos para aumentar a conscientização sobre o Islã e sua herança, e disse: Hoje celebramos, mas não esquecemos Gaza e a Palestina; aqueles que estão morrendo de fome. Estamos felizes com o aumento do reconhecimento internacional do Estado da Palestina e esperamos ver sua libertação em breve.

Entretenimento e diversidade cultural

O festival incluiu uma série de atividades, como apresentações musicais, canções infantis, concursos e prêmios. Uma seção especial para crianças foi reservada, que incluía castelos infláveis, jogos interativos e entretenimento emocionante. Demonstrações de equitação, tiro e basquete também foram outras partes do programa do dia.

Instituições que representam vários países árabes e islâmicos também participaram do evento, enriquecendo a atmosfera festiva ao apresentar roupas tradicionais, comidas, esculturas e pinturas que exibiam a herança cultural de seus países. A seção de comida, com barracas e food trucks, ofereceu uma variedade de comidas árabes e islâmicas aos visitantes.

Apresentação de produtos e atividades dos centros islâmicos

O repórter do site de notícias Al Jazeera Net do Catar, durante o festival, conversou com Nermin Al-Ashi e sua filha, uma jovem empreendedora de origem palestina. Elas apresentaram no evento produtos artesanais de Gaza e roupas especiais para mulheres muçulmanas que usam o hijab. Nermin disse: Nosso objetivo em participar do festival é apresentar os produtos da minha filha e ajudar a desenvolver o negócio dela para que ela possa pagar suas despesas universitárias.

Ela acrescentou: Nosso segundo objetivo é apoiar a herança palestina por meio da venda de produtos tradicionais, como roupas, xales e esculturas, que foram produzidos por famílias palestinas que imigraram para o Egito após a agressão de Israel a Gaza. Tentamos vender esses produtos no Canadá para fornecer uma fonte de renda para essas famílias.

Por outro lado, Ibrahim Jad Al-Aoun, o coordenador da filial de Calgary da Associação Muçulmana do Canadá (MAC), de origem libanesa, expressou orgulho em participar do festival e disse: “Nosso objetivo é fortalecer a presença islâmica na cidade. Por meio dessa participação, apresentamos nossas escolas, centros islâmicos e mesquitas que oferecem diversos serviços esportivos, culturais e religiosos para crianças, jovens, adultos e aposentados.”

Ele explicou ao site de notícias Al Jazeera Net do Catar que a demanda por escolas islâmicas na cidade de Calgary está aumentando, especialmente para crianças, porque o ambiente geral da cidade nem sempre é adequado para muçulmanos. Ele acrescentou: Nós nos esforçamos para fornecer um ambiente protegido para a comunidade muçulmana por meio da oferta de serviços educacionais e de treinamento, onde as tradições, a cultura islâmica e as conexões sociais sejam preservadas.

No final do festival, prêmios simbólicos foram entregues às crianças participantes e os organizadores agradeceram a todas as instituições participantes e visitantes de diferentes culturas. Eles enfatizaram que o Dia da Herança Islâmica continuará como um evento anual e ajudará a fortalecer as conexões sociais na cidade de Calgary, no Canadá.