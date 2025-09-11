Como se Sentir "Nada" e Ainda Ser Feliz?

Agência de Notícias Internacional Ahlul Bait (A.B.N.A.): Dissemos que quando enxergamos a grandeza de Deus, a base da nossa sinceridade se fortalece. Confiamos em Deus, nosso medo desaparece, encontramos a paz, e nos sentimos profundamente encorajados pelas promessas de Deus e as levamos a sério. O desespero desaparece completamente, nossa definição de dignidade muda e nos consideramos "nada"; mas hoje queremos falar sobre a relação entre o amor e a grandeza de Deus. O amor e a grandeza têm uma relação direta; ou seja, quanto maior o amado, mais intenso é o amor do amante. Este ponto foi severamente negligenciado na discussão sobre o amor. Muitos pensam que a beleza é o principal fator que intensifica o amor, enquanto a grandeza é mais eficaz no amor do que a beleza. A beleza pode acender a faísca do amor, mas a continuidade do amor está na compreensão da grandeza do amado. Esta é uma perspectiva; mas de uma perspectiva mais precisa, deve-se dizer que a grandeza é uma parte da beleza real. Não é que tenhamos uma beleza e uma grandeza separadas; mas pensamos tanto sobre a beleza de forma material e virtual que, de certa forma, pensamos que a beleza não é compatível com a grandeza.

Hoje, "aqueles do outro lado" (do Ocidente) entenderam essa verdade, mas nós a ignoramos: em histórias e lendas ocidentais, muitos personagens populares são criados que não têm beleza, mas têm grandeza. Às vezes, eles até diminuem a beleza exterior desses personagens para poderem aumentar a exibição de sua grandeza.

A religião nos dá esse mesmo conhecimento. Ela diz: você mesmo não é nem uma partícula, mas há Um (Deus) que é muito grande; maior do que você pode descrever. Agora, uma pessoa que acredita em sua própria insignificância encontra a grandeza que não está em sua própria existência, naquela Grande Existência - ou seja, Deus - e se apaixona por Ele. Desse ponto de vista, até mesmo o Deus "Al-Qahhar" (o Dominador), que tem o Inferno, se torna amável, pois o Inferno deste Deus é um sinal de Sua grandeza e invencibilidade. O fato de Deus ser o Vingador se torna uma razão para amá-Lo ainda mais. Por esse motivo, para aqueles que são sensíveis a esse tipo de atributo de Deus e, na verdade, querem apresentar às pessoas um Deus seletivo e têm medo de que, se descreverem o aspecto "Qahhar" (Dominador) de Deus, as pessoas se afastarão d'Ele, deve-se dizer que é verdade que o grau de apresentação do aspecto de amor de Deus deve superar o Seu aspecto de domínio, pois o próprio Deus se apresentou assim; mas esse aspecto de domínio não deve ser completamente esquecido. Portanto, quanto mais uma pessoa percebe sua própria insignificância e a grandeza de Deus, mais ela se apaixona.

Hoje, uma das discussões mais estranhas é sobre o amor, pois, embora se fale muito sobre ele e muitos pensem que entendem bem seu significado, eles desconhecem a verdade do amor. Se alguém entende a verdade do amor, não pode negar que um amante verdadeiro gosta de ser humilde diante de seu amado. Essa humildade é muito amável. As pessoas gostam de ser humildes. Mesmo nos amores terrenos, se alguém está realmente apaixonado, gosta de ser humilde diante de seu amado. Agora, quanto maior a grandeza do amado, maior a sensação de humildade do amante, e isso aumenta o prazer do amor.

Alguns desses amantes terrenos não ficam tristes se são "castigados" por seus amados, e seu amor não diminui nem um pouco, pelo contrário, aumenta. Eles gostam que seus amados gritem com eles. Eles sentem prazer quando o amado os repreende e eles se sentem humildes e inferiores. Este prazer tem origem no sentimento amoroso e não é algo ruim. A regra do amor é essa. Nos amores terrenos, a grandeza do amado geralmente tem uma medida limitada e não há muita distância entre os amados. Então, para que o amante possa saborear o prazer de ser humilde diante do amado, ele deve se fazer cada vez menor e, em sua imaginação, tornar o amado cada vez maior. Essa grandeza nos amores terrenos é imaginária. Mas no amor entre um ser humano e Deus, não é necessário que a pessoa se faça pequena. Quando ela compreende a grandeza de Deus, ela automaticamente se vê pequena e "nada". Quando ela entende essa grandeza, a humildade entra em cena, e então a "l" de "zellat" (humildade) vem antes do "z", e se torna "lezzat" (prazer).

Você percebeu? Em muitos desses amores terrenos, o amante precisa se fazer pequeno; mas no amor entre um ser humano e Deus, o amante se vê pequeno; ou seja, ele vê sua realidade e entende o quão pequeno e insignificante ele é. É muito interessante que as pessoas de hoje queiram dar às pessoas o prazer de viver sentindo-se grandes, enquanto o ser humano foi criado para sentir o prazer com todo o seu ser ao compreender a grandeza de Deus e, em seguida, sentir a humildade diante d'Ele. É exatamente 180 graus na direção oposta. Como eu disse antes, o grau de nosso crescimento na religiosidade e na fé depende do grau de nosso crescimento em nosso amor por Deus. "E aqueles que creram, têm um amor mais intenso por Deus." (1)

O crescimento do meu amor tem sinais. Um dos sinais muito especiais é essa sensação de humildade e o prazer que se tira dela. Esta sensação de humildade é a "coisa perdida" da humanidade de hoje. Não conseguimos direcionar essa sensação de humildade para o caminho certo. Agora, nesta mesma modernidade, algumas pessoas procuram alguém para se tornarem escravos. Elas gostam que a outra pessoa pise em seus rostos e as esmague. Na internet e nas redes sociais, eles postam: "Quero ser escravo." Eles são ricos e têm poder, mas o sentimento de humildade de que precisam não está em suas vidas. Eles pensam que se sentirem humildade diante de uma pessoa, poderão encontrar a paz! Ai, que mundo é este e quão distantes estamos dele! Os Ahlul Bait (A.S.) mostraram o caminho certo, então por que nos perdemos? O Imam Sajjad (A.S.) não pediu a Deus na Sahifa Sajjadiyya para torná-lo humilde diante d'Ele?

"E me humilha diante de Ti, e me dá honra diante de Tua criação. Me deita no chão quando estou a sós Contigo, e me levanta entre Teus servos." (2)

Nunca se esqueça desta regra: quando um Infallible (A.S.) faz uma súplica, ele está listando as necessidades humanas uma por uma. Se um Infallible diz: "Ó Deus, faça-me grato por Tuas bênçãos", isso significa, "Ó humano! Se você quer crescer e alcançar a vida real, você precisa da gratidão."

Quando o Imam Infallible diz a Deus: "Ó Deus, faça-me humilde diante de Ti," isso significa que as pessoas precisam desse sentimento de humildade. Então, por que, se o sentimento de humildade diante de Deus é uma necessidade real do ser humano, nós não o sentimos até agora? A resposta para esta pergunta é uma palavra: negligência, negligência, e ai da negligência! Nossas mentes estão distraídas de muitas de nossas necessidades, e isso é porque nos fixamos em muitas coisas inúteis. Nossas mentes e corações estão ocupados com coisas que não valem nem uma cevada, mas nós as valorizamos como ouro.

Agora que você ouviu sobre o amor e entendeu que o amante gosta de ser humilde diante de seu amado, ouça também que a adoração, se não for acompanhada de amor, é boa apenas para cumprir um dever; mas não tem aquele prazer que você ouve que os santos de Deus tiram da adoração. Que bonito é este hadith do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.), que ele disse:

"A melhor das pessoas é aquela que se apaixona pela adoração, a abraça e a ama com o coração, a realiza com o corpo e se dedica a ela; tal pessoa não se importa com a forma como a vida terrena lhe transcorre, se com dificuldade ou com facilidade." (3)

As expressões usadas neste hadith são muito interessantes: uma é que ele diz que a melhor pessoa é aquela que se apaixona pela adoração. Ele não disse que a melhor pessoa é aquela que é devota ou que adora. Depois, ele diz: "fa'anaqaha". O dicionário diz que "mu'anaqah" é quando você coloca os braços em volta do pescoço da outra pessoa e a abraça fortemente (4). Isso mostra o extremo afeto do ser humano pela adoração. E depois, embora o início do hadith tenha usado "amor pela adoração", ele diz novamente: "ama a adoração com o coração" (wa ahabbaha biqalbihi).

Quando um ser humano realiza sua adoração com amor, nem as dificuldades do mundo podem derrubá-lo, nem as atrações do mundo podem distraí-lo. Aqui, devo enfatizar que a palavra "adoração" nos versículos e hadiths não se refere apenas à oração e ao jejum. Oração e jejum são uma parte da adoração. De manhã à noite, tudo o que fazemos pode ser adoração e servidão a Deus, ou pode ser contra a servidão a Deus. Mesmo a oração ou o jejum podem ser adoração ou podem ser contra o caminho da servidão e adoração, sobre o que já falamos antes.

A adoração deve ser acompanhada de amor. Agora, considerando a relação entre amor e humildade - sobre a qual falamos no início - dizemos que a adoração só tem prazer quando é acompanhada de humildade.

Muito já foi dito sobre por que não saboreamos a adoração; mas é muito importante prestar atenção a este ponto: quando a adoração não é acompanhada de humildade, ela não é adoração para ter prazer.

Uma pessoa que ouviu muito sobre o sabor de um prato como "chelo kebab" vai a um lugar, come outro prato com o nome de "chelo kebab", mas não gosta e fica desapontada. Então, ela diz: "Não tinha nenhum sabor especial, por que vocês tanto o elogiavam?" Quando ela explica o que comeu, dizem a ela: "O que você comeu não era 'chelo kebab' para você poder julgá-lo." Honestamente, como estamos tão distantes desse sentimento de humildade, não se sabe se já fizemos algo chamado "adoração" em nossas vidas para poder julgá-lo. A adoração real se forma quando você sente que está ouvindo alguém que você ama com cada célula do seu corpo. Se não houver esse sentimento de amor, a adoração se torna forçada e não tem prazer. (No entanto, um pequeno parêntese: se essa condição forçada for tolerada, ela pode, considerando alguns pontos que abordaremos mais tarde, levar a pessoa àquela adoração amorosa; ou seja, ninguém pode dizer, "Agora que não sinto prazer na minha adoração e a faço à força, não devo mais fazê-la." Apagar o problema não o resolve. Nossa criação é tal que precisamos de adoração e não nos sentimos em paz sem ela; mas devemos aproximar nossa adoração da adoração real o máximo que pudermos, para que possamos tirar o máximo proveito dela. Vamos fechar o parêntese e voltar à nossa discussão.)

Quando a adoração é acompanhada de amor, ela certamente é acompanhada de humildade; porque dissemos que na relação entre o amante e o amado, há o sentimento de humildade. Se não houver o sentimento de humildade, não há uma relação amorosa. Agora, se você quer ter esse sentimento de humildade sempre consigo, você deve ver seu amado como grande, caso contrário, se esse sentimento de humildade vier, ele desaparecerá muito rapidamente.

Deixe-me dar um exemplo. Às vezes, você se vê superior a alguém e essa pessoa lhe dá uma ordem para fazer algo, e você diz "sim" e o faz. Outras vezes, alguém que você considera igual a você lhe dá essa ordem e você diz "sim". Às vezes, a pessoa que lhe dá a ordem é um pouco superior a você. Nestes três casos, seu sentimento é definitivamente diferente. No primeiro caso, você se sente mal e talvez diga "sim" apenas por formalidade. No segundo caso, você também se sente mal, mas menos do que no primeiro. No terceiro caso, talvez você não se sinta mal, mas também não fica muito feliz. Agora, imagine que o Imam Mahdi (A.S.) o chame e diga: "Faça tal coisa." Como você se sentiria naquele momento? Quão prazeroso seria fazer aquela tarefa? Mesmo que a tarefa que ele lhe deu seja pequena, você ainda sentiria que está andando sobre as nuvens. Basta imaginar que o Imam (A.S.) lhe diga para ir buscar um copo d'água. Quanta alegria você sentiria? Quanta dignidade você sentiria? Por quê? Porque a grandeza do Imam Mahdi (A.S.) é clara para você.

A ordem d'Ele também é doce para você. Não sei se consegui explicar a relação entre a compreensão da grandeza de Deus, a compreensão da sua própria humildade e o seu impacto no prazer da adoração neste exemplo ou não. Quando uma pessoa compreende a grandeza de Deus, ela se sente humilde diante d'Ele, e quando este sentimento de humildade vem, ela gosta de receber ordens. Este é um nível mais alto do que quando ela gosta de fazer a ordem que foi dada. Ela está apenas esperando que Deus lhe dê uma ordem para que ela possa fazê-la.

