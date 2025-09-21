Do enganar à honestidade: O Olhar do Alcorão sobre a Ética do Trabalho

A Santidade do Trabalho no Alcorão

Em vários versículos, Deus se refere à terra morta como um sinal de nova vida e elogia o trabalho das mãos humanas com a expressão "e o que suas mãos realizaram" (Yasin, 35). Isso demonstra que o Alcorão atribui um valor especial ao trabalho humano.

Na perspectiva do Alcorão, o dia foi criado para o trabalho e o esforço: "e fizemos o dia para o sustento" (An-Naba, 11). Este versículo lembra que o trabalho e a busca pelo sustento são atos sagrados e alinhados com a criação. Sob esta ótica, a atividade econômica não serve apenas para suprir as necessidades materiais, mas é também uma forma de gratidão e de uso correto das bênçãos divinas.

Princípios da Ética do Trabalho no Alcorão

Sinceridade e a Satisfação Divina Todo esforço econômico tem valor quando realizado para a satisfação de Deus. O Alcorão diz: "e não lhes foi ordenado senão que adorassem a Allah, sendo sinceros com Ele na religião" (Al-Bayyinah, 5). Com base nisso, trabalhar apenas por lucro pessoal, lazer ou sustento, vai contra o espírito da servidão. Quando a intenção por trás do trabalho é divina, o esforço humano ganha uma dimensão sagrada e fica protegido de vícios éticos como a ganância, a mentira e a trapaça. Um empregado que trabalha apenas para receber seu salário tem uma diferença fundamental de um empregado que considera seu trabalho um serviço divino. No segundo caso, a negligência, o descuido ou o suborno não têm lugar. Ordem e o Cumprimento de Compromissos A ordem no trabalho significa aderir ao tempo, ao acordo e ao compromisso. O Alcorão diz: "Ó vós que credes! Cumpri os acordos" (Al-Ma'idah, 1). Este versículo enfatiza a observância da ordem contratual e a responsabilidade ética em qualquer relação de trabalho. Respeitar os prazos de entrega, a qualidade prometida e a presença regular no trabalho são exemplos claros de cumprir um acordo. Proficiência e Qualidade Sobre a criação divina, o Alcorão diz: "a obra de Allah, que aperfeiçoou todas as coisas" (An-Naml, 88). O ser humano também tem a obrigação de ser firme e preciso em seu trabalho. Por isso, o Alcorão, no versículo 282 de Al-Baqarah, ao falar sobre transações a prazo, ordena a escrita precisa do contrato, a presença de testemunhas e o registro dos detalhes. Isso mostra que a proficiência no trabalho não é apenas uma recomendação ética, mas um dever social para evitar o prejuízo aos direitos das pessoas. Moderação no Trabalho e no Sustento O Alcorão ordena ao Profeta: "E não prenda sua mão ao pescoço, nem a estenda por completo" (Al-Isra, 29). Este versículo fala diretamente sobre o consumo, mas sua mensagem ética no trabalho e no comércio também é clara: nem a avareza e a estagnação, nem o desperdício e o esbanjamento, mas sim o equilíbrio no investimento, na produção e na distribuição. A adesão a este princípio resulta em uma economia saudável e sustentável. Agradabilidade e Boas Maneiras O Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) é citado como um modelo de moralidade: "E, por certo, és de uma moralidade grandiosa" (Al-Qalam, 4). Em ambientes de trabalho, um comportamento agradável e uma expressão aberta criam uma atmosfera de confiança. Este princípio, especialmente nas relações entre cliente e vendedor ou empregador e empregado, é a garantia de satisfação e sucesso. Confidencialidade em Assuntos Econômicos Um dos exemplos de confiabilidade é a proteção dos segredos profissionais e financeiros dos outros. O Alcorão diz: "Por certo, Allah vos ordena que devolvais os bens confiados a seus donos" (An-Nisa, 58). A divulgação de informações financeiras ou comerciais de terceiros pode levar à destruição da reputação e a perdas irreparáveis. A confidencialidade é tanto um princípio ético quanto um pilar da segurança econômica da sociedade. Confiabilidade e o Cumprimento de Acordos O Alcorão descreve os crentes da seguinte forma: "E os que são zelosos por seus bens confiados e por seus acordos" (Al-Mu'minun, 8). A confiabilidade nos negócios significa honestidade nas transações, abstenção da traição no patrimônio e o cumprimento dos acordos. Essa característica é o pilar da confiança social, e sem ela, nenhuma economia pode ser sustentável. Perseverança e Esperança no Resultado O Alcorão diz: "Por certo, vossos esforços são diferentes" (Al-Layl, 4); e também adverte: "Não desespereis da misericórdia de Allah" (Yusuf, 87). Isso significa que cada pessoa deve se esforçar ao máximo em seu trabalho e evitar o desespero e a inércia. Na ética do trabalho, a perseverança e a esperança são a base para superar as dificuldades econômicas. Evitar a Fraude A fraude no Alcorão é condenada com a mais forte das linguagens: "Ai dos que fraudam nas medidas e no peso!" (Al-Mutaffifin, 1). Este conceito não se limita apenas ao peso de uma mercadoria, mas inclui qualquer tipo de falha no cumprimento das responsabilidades do trabalho. Um empregado ou trabalhador que realiza suas tarefas de forma incompleta é um exemplo de fraude. A Ilicitude do Suborno O suborno, no Alcorão, significa obter renda ilícita à sombra de poder ou de uma posição de trabalho. O Alcorão, ao condenar os subornadores, diz: "Não consumais vossos bens entre vós em vão" (Al-Baqarah, 188). Este versículo proíbe claramente qualquer tipo de acúmulo de riqueza injusta. O suborno, além de gerar corrupção administrativa e econômica, destrói a confiança pública na justiça social.

Fonte: Site Tebyan