A Obrigação de Fazer o Bem aos Pais

O papel que os pais desempenham na existência de seus filhos jamais pode ser retribuído. Qual direito é maior do que o direito à vida?

O Imam Zain al-Abedin (que a paz esteja com ele) diz: "O direito de sua mãe é que você saiba que ela o carregou de uma forma que ninguém carregou, e lhe deu o fruto de seu coração, algo que ninguém dá a ninguém. Ela o alimentou mesmo com fome, o saciou mesmo com sede e o vestiu, enquanto ela própria estava nua... Você não pode agradecer a ela, a menos que com a ajuda e a concessão de Deus."¹

A lei religiosa é fundamentada por inúmeros versículos e narrativas que enfatizam a necessidade de fazer o bem aos pais. A importância de respeitá-los e ser bom com eles é tão grande que o Alcorão Sagrado a menciona em nove ocasiões. Em três delas, a benevolência com os pais é mencionada ao lado do monoteísmo.² Por exemplo, no versículo 36 da Surata An-Nisa, Deus diz: "E adorem a Deus, e não Lhe associeis nada, e fazei o bem aos pais."

O Allameh Tabataba'i, em sua interpretação, afirma: "Fica claro que a questão da benevolência com os pais é a obrigação mais importante depois do monoteísmo, assim como a desobediência aos pais é um dos maiores pecados capitais depois de associar parceiros a Deus. Por isso, esta questão é mencionada após o monoteísmo e antes de outras leis, e não apenas neste versículo, mas em várias partes de Sua palavra, Ele segue esta mesma ordem."³

Além disso, em outras três ocasiões, o Alcorão apresenta a benevolência aos pais como uma ordem divina.⁴ Por exemplo, no versículo 8 da Surata Al-Ankabut, Ele diz: "E ordenamos ao ser humano a benevolência com seus pais."

Da mesma forma, em três ocasiões, a honra e a benevolência com os pais são citadas nas palavras dos Profetas (que a paz esteja com eles).⁵ Como no versículo 41 da Surata Ibrahim: "Senhor nosso, perdoa-me, a meus pais e aos crentes no Dia em que a prestação de contas for estabelecida."

Deveres e Responsabilidades dos Filhos:⁶

Obedecer e ser submisso aos pais. Ser benevolente, fazer o bem e servir aos pais. Não dizer palavras que os magoem. Não gritar com os pais (mas sim falar com eles de forma gentil). Mostrar-se humilde e modesto diante dos pais. Suprir as necessidades dos pais, na medida do possível. Respeitar os pais. A seguir, alguns exemplos disso: Não estender as pernas na frente deles.

Presenteá-los em ocasiões especiais, como o Dia das Mães ou o Dia dos Pais.

Evitar brincadeiras inadequadas e palavras grosseiras na presença deles.

Orar por eles e por sua saúde.

Ajudá-los nas tarefas domésticas.

O Mensageiro de Deus (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) disse sobre o direito do pai sobre o filho: "1- Não chamá-lo pelo nome. 2- Não andar à sua frente. 3- Não se sentar antes dele. 4- Não o insultar."⁷

Fatima Zahra (que a paz esteja com ela), sobre a filosofia de ser benevolente com os pais, disse: "Deus tornou a benevolência com os pais obrigatória para vos proteger de Sua ira."⁸

Mesmo que os pais não ajam de forma correta com o filho, este é obrigado a honrá-los e buscar sua satisfação, e não pode retaliar. Certa vez, um homem foi até o Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) e disse: "Tenho pais com quem tenho uma boa relação, mas eles me magoam com suas palavras e atitudes. Não respondo a eles, mas quero abandoná-los por um tempo." O Profeta disse: "Se você fizer isso, Deus irá se esquecer de você." O homem perguntou: "Então o que devo fazer?" O Profeta respondeu: "Perdoe quem te priva, una-se a quem rompe laços contigo e perdoe quem te oprime. Se fizer isso, o Deus Altíssimo o apoiará."⁹

Se os pais negligenciarem o filho ou o oprimirem, isso não justifica que o filho não cumpra seu dever para com eles. O Imam Baqir (que a paz esteja com ele) disse: "Há três coisas nas quais Deus não permitiu a oposição: a devolução de um bem confiado, seja para uma pessoa boa ou má; o cumprimento de um acordo, seja para uma pessoa boa ou má; e o bom comportamento com os pais, sejam eles bons ou maus."¹⁰

A partir desta e de outras narrativas, entende-se que os pais, sejam crentes ou incrédulos, justos ou pecadores, devem ser respeitados. O Imam Reza (que a paz esteja com ele) disse: "Fazer o bem aos pais é obrigatório, mesmo que sejam idólatras, mas não se deve obedecê-los em desobediência a Deus."¹¹

Portanto, a benevolência e o ato de agradar os pais são necessários, mesmo que sejam incrédulos, e isso traz a felicidade neste mundo e no outro. O Imam Sadiq (que a paz esteja com ele) deu conselhos semelhantes a um jovem recém-convertido em relação à sua mãe cristã.¹²

O Alcorão Sagrado permite a desobediência aos pais em apenas um caso: quando eles instigam o filho à idolatria. Nos demais casos, ele recomenda o bom comportamento.¹³

O amor e o afeto aos pais não se restringem ao seu tempo de vida, mas devem continuar após a morte deles. O Imam Baqir (que a paz esteja com ele) disse: "Um servo que é bom com seus pais durante a vida, mas os esquece após a morte, não pagando suas dívidas e não pedindo misericórdia por eles, será registrado como desobediente a seus pais. Por outro lado, um servo que foi desobediente aos pais em vida, mas após a morte deles se lembra deles com orações e súplicas por perdão, será registrado como alguém que fez o bem a seus pais."¹⁴

Ignorar esta importante questão, desrespeitar os pais e desobedecê-los, que é chamado de "aqq al-walidayn" (desobediência aos pais), é considerado um dos pecados capitais, a ponto de o Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele) o ter colocado no mesmo nível de associar parceiros a Deus como um dos maiores pecados.¹⁵

Sobre a desobediência aos pais, o Alcorão Sagrado diz: "O teu Senhor ordenou que não adoreis ninguém a não ser Ele, e que sejais benevolentes com os pais. Se um ou ambos atingirem a velhice contigo, não lhes digas 'uf!', nem os repreendas, mas dirige-lhes palavras nobres. E, por bondade, abaixa-lhes a asa da humildade, por compaixão e afeto.¹⁶

O Imam Sadiq (que a paz esteja com ele) disse: "Se houvesse algo menos ofensivo que a palavra 'uf', Deus teria proibido. Essa palavra é a mais baixa forma de desobediência. Até mesmo um olhar severo para os pais é uma forma de desobediência."¹⁷

Em outra narrativa, um dos exemplos de desobediência aos pais é entristecê-los. O Imam Sadiq (que a paz esteja com ele) disse: "Aquele que entristece seus pais, os desobedeceu."¹⁸

O Allameh Majlesi afirma: "A desobediência aos pais é quando o filho não respeita sua honra, age de forma indelicada, os magoa ou os prejudica com palavras ou atos, e os desobedece em questões que não têm objeção racional ou religiosa. Essa desobediência é um pecado capital."¹⁹

As narrativas indicam que a ruptura de laços ou a raiva em relação a parentes, especialmente os pais, tem como consequência mínima neste mundo a pobreza extrema, o sofrimento nas mãos de pessoas más, a diminuição da expectativa de vida e a morte repentina. No Outro Mundo, estas pessoas estarão tão longe da misericórdia divina que não sentirão o cheiro do Paraíso (que pode ser sentido a uma distância de mil anos de viagem), incluindo aqueles que são desobedientes aos pais ou que rompem laços com seus parentes.²⁰

No entanto, este pecado, como outros, é perdoável. Se os pais estão vivos, é possível compensar o pecado passado com um pedido de desculpas e atos de benevolência. Se já faleceram, é possível obter sua satisfação pedindo perdão a Deus por eles e dando caridade em seu nome. Nesse caso, o efeito do pecado será eliminado.

Os filhos também têm direitos sobre os pais. Os pais e os filhos têm direitos recíprocos, parte dos quais é mencionada nas palavras abençoadas do Imam Ali (que a paz esteja com ele): "O filho tem um direito sobre o pai e o pai tem um direito sobre o filho. O direito do pai sobre o filho é que o obedeça em tudo, exceto na desobediência a Deus, o Altíssimo. E o direito do filho sobre o pai é de três coisas: 1- Dar-lhe um nome bonito. 2- Dar-lhe uma boa educação. 3- Ensinar-lhe o Alcorão."²¹

Notas de Rodapé:

¹ Wasail al-Shi'a, v. 15, p. 175.

² An-Nisa (4): 36; Al-Baqarah (2): 83; Al-An'am (6): 151.

³ Tradução do Tafsir al-Mizan, v. 13, p. 135.

⁴ Al-Ankabut (29): 8; Luqman (31): 14; Al-Ahqaf (46): 15.

⁵ Ibrahim (14): 41; Maryam (19): 32; Nuh (71): 28.

⁶ Baseado em Al-Isra (17): 23 e 24.

⁷ Al-Kafi, v. 2, p. 127, h. 5.

⁸ Bihar al-Anwar, v. 6, p. 107.

⁹ Ibid., v. 71, p. 100.

¹⁰ Usul al-Kafi, v. 3, p. 236.

¹¹ Uyun Akhbar al-Reza, v. 2, p. 124.

¹² Ibid., p. 128, h. 11.

¹³ Luqman (31): 15.

¹⁴ Usul al-Kafi, v. 3, p. 238.

¹⁵ Ibid., v. 2, p. 278.

¹⁶ Al-Isra (17): 23-24.

¹⁷ Mir'at al-Uqul, v. 10, p. 375.

¹⁸ Bihar al-Anwar, v. 75, p. 204.

¹⁹ Gunahan-e Kabireh (Pecados Capitais), v. 1, p. 120.

²⁰ Al-Kafi, v. 2, p. 346-350.

²¹ Nahj al-Balagha, Sabedoria 399.